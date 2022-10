Un gesto semplice per velocizzare il metabolismo (rimanendo seduti)

Il soleus pushup, ossia il movimento del muscolo soleo del polpaccio rimanendo seduti, ha la capacità di attivare il metabolismo alla pari di una camminata. Lo dimostra uno studio scientifico pubblicato su iScience e condotto su persone con stili di vita variabili, da sedentario a molto attivo.

Un gesto specifico per un risultato assicurato

Avere una vita sedentaria e passare la maggior parte della giornata seduti su una sedia può avere un impatto negativo sulla salute delle persone. Oltre ai problemi muscolari e articolari, possono insorgere malattie cardiocircolatorie, diabete, varie forme di demenza e tanto altro.

Ebbene, pur rimanendo fondamentale alzarsi dalla sedia e fare una vera e propria passeggiata con buona frequenza, l’attivazione specifica del soleo può essere molto utile per velocizzare il metabolismo. Questo muscolo rappresenta solo l'1% del perso corporeo, ma può indurre una serie di reazioni positive per il nostro organismo e favorire il benessere fisico e mentale

Ma qual è l'esercizio, nel dettaglio? Il movimento specifico consiste nell’alzare il tallone mentre la parte anteriore del piede rimane ferma e appoggiata al suolo. Anche se apparentemente può sembrare simile al gesto della camminata, in realtà il meccanismo muscolare è l'esatto opposto, con l'obiettivo di indurre un maggiore consumo di energia da parte del muscolo soleo.

Questa scoperta scientifica apre le porte a possibili soluzioni per ridurre i problemi di sedentarietà e fornire a molti lavoratori uno strumento semplice ed efficace per velocizzare il metabolismo. Di sicuro, una valida alternativa alle scrivanie in piedi o ai tapis roulant sotto i tavoli, decisamente complessi da introdurre in molti posti di lavoro.