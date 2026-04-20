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Montepulciano entra nella top 10 mondiale delle destinazioni più accoglienti del 2026 secondo Booking.com

Montepulciano è stata inclusa tra le mete più ospitali del 2026 secondo Booking.com.
Viaggi20 Aprile 2026 - ore 12:56 - Redatto da Meteo.it
Viaggi20 Aprile 2026 - ore 12:56 - Redatto da Meteo.it
Foto da Wikipedia

Se desiderate una meta non troppo lontana da casa dove rilassarvi e godervi un soggiorno tranquillo, Montepulciano, in provincia di Siena, rappresenta una scelta ideale. Questo affascinante borgo toscano, celebre per il suo rinomato vino, è stato recentemente riconosciuto per la qualità della sua accoglienza. Il noto portale di prenotazioni Booking.com, analizzando le opinioni dei viaggiatori provenienti da tutto il mondo, ha infatti premiato la località. In occasione dei Travel Review Awards 2026, Montepulciano è entrata nella lista delle destinazioni più ospitali a livello globale.

Montepulciano tra le dieci destinazioni più accoglienti al mondo, la città premiata dalle recensioni su Booking.com

Booking.com ha celebrato le migliori realtà dell’accoglienza internazionale con i Traveller Review Awards 2026, basandosi sulle valutazioni autentiche lasciate dai viaggiatori. Dall’analisi delle recensioni è emersa una classifica delle destinazioni più ospitali al mondo, che ha riservato una sorpresa significativa. Tra tutte le mete selezionate, spicca Montepulciano, unica località italiana presente nella graduatoria. Il borgo toscano si è così affermato come protagonista sulla scena turistica globale. Situato tra le dolci colline della Valdichiana, rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione, storia e qualità enogastronomica.

La sua identità forte e riconoscibile ha contribuito a renderlo una meta particolarmente amata dai visitatori. Non stupisce quindi che negli anni sia diventato uno dei luoghi più apprezzati in Italia. Montepulciano è riuscito a distinguersi anche rispetto a grandi città come Roma e ad altre celebri destinazioni artistiche e balneari. Il suo punto di forza risiede soprattutto nell’ospitalità autentica. Fondamentale è anche il valore delle relazioni umane, che rendono il soggiorno più personale e coinvolgente.

Quali sono le città più accoglienti al mondo? La classifica

A contendersi il riconoscimento con il borgo toscano ci sono diverse località nel mondo, ognuna apprezzata per il suo stile unico e autentico di ospitalità. Tra queste figurano Magong, San Martín de los Andes e Harrogate, insieme a Fredericksburg e Pirenópolis, nota per i suoi suggestivi paesaggi naturali e le cascate.

Non mancano destinazioni affascinanti come Swakopmund e Takayama, celebre per il suo centro storico risalente al periodo Edo perfettamente conservato. Tra le mete oceaniche spicca anche Noosa Heads, rinomata per le sue spiagge spettacolari. In Europa, oltre all’Italia, compare a sorpresa Klaipėda, che si è distinta per la qualità dell’esperienza offerta ai visitatori.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 20 Aprile ore 13:33

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