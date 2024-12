Monopattini, le nuove regole: cosa rischia chi viene sorpreso senza casco, targa e/o assicurazione?

L'entrata in vigore delle nuove regole del Codice della Strada ha introdotto una serie di importanti novità per chi utilizza il monopattino elettrico. La diffusione dei monopattini elettrici è sempre più alta in tutte le città italiane e per questo motivo la nuova legge sulla sicurezza stradale ha apportato delle modifiche per garantirne un utilizzo corretto. Cosa cambia, quali sono i rischi e le sanzioni per chi viene sorpreso senza targa e assicurazione?

Monopattini elettrici, le novità con il nuovo Codice della Strada

Dal 14 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada che ha introdotto una serie di novità anche nell'utilizzo dei monopattini elettrici: a cominciare dall'obbligatorietà di casco e targa anche se queste nuove regole non potranno essere applicate nell'immediato per l'assenza di decreti attuativi. Il ritardo legato alla mancata presenza di norme crea naturalmente molta incertezza nei possessori ed utilizzatori dei monopattini elettrici, ma le novità introdotte con il Codice della Strada dovrebbero entrare in vigore tra circa sei mesi.

Luigi Altamura, comandante della Polizia Municipale di Verona, per esempio fa sapere: "Serviranno sei mesi perché scatti l'obbligo di targa e assicurazione per i monopattini. Serve infatti un decreto". Una delle novità riguarda l'obbligatorietà della targa, un contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile che sarà prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Al momento non si conoscono né il costo né le modalità di richiesta.

Non solo, diventa obbligatoria anche una assicurazione per responsabilità civile verso terzi. Attenzione: questa nuova regola si scontra con una sentenza della Corte di Giustizia Europea per cui i veicoli con limite di velocità entro i 20 km/h non sono soggetti all'obbligo assicurativo. Si tratta di un conflitto che potrebbe automaticamente portare all'annullamento di questa regola qualora non si giunga nei prossimi mesi ad un compromesso.

Nuove regole sull'utilizzo dei monopattini elettrici in città: multe e sanzioni

Oltre alla targa e all'assicurazione da segnalare anche l'obbligo di indossare un casco per i conducenti indipendentemente dall’età. Si tratta di una regola pensata per ridurre il numero di infortuni nelle città. Ma non finisce qui, per garantire una maggiore sicurezza su strada i monopattini elettrici dovranno essere perfezionati con: la presenza di freni su entrambe le ruote, le frecce e luci funzionanti durante la circolazione notturna.

Restano uguali i limiti di velocità imposti per legge durante l'utilizzo di monopattini: 6 km/h nelle aree pedonali e 20 km/h sulle strade urbane consentite. Attenzione: dal 14 dicembre i monopattini potranno circolare solo su strade urbane con un limite di velocità fino a 50 km/h. Vietata, invece, la circolazione in ambito extraurbano salvo non siano presenti piste ciclabili o percorsi ad hoc.

Ma passiamo alle sanzioni e multe introdotte nel nuovo Codice della Strada in materia di monopattini elettrici. E' assolutamente vietato circolare contromano, guidare un monopattino su marciapiedi, salvo specifiche aree predisposte dai Comuni, e vige l'obbligo di rispettare le segnaletica e mantenere luci accese durante la notte. In caso di mancato rispetto delle norme, sono previste una serie di sanzioni e multe variabili a seconda dell'infrazione: