Monopattini elettrici: quando scatterà l’obbligo di targa e assicurazione

Novità in arrivo per i monopattini elettrici: cambiano le regole e arrivano targa e assicurazione.
Mobilità15 Gennaio 2026 - ore 16:31 - Redatto da Meteo.it
E' ufficiale: dalla primavera 2026 arriva l'obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici. Cambiano le regole per il veicolo a due ruote oramai diffusissimo in quasi tutte le città italiane (e non solo).

Monopattini elettrici arriva l'obbligo targa: come richiederla e costo

Dopo anni e anni di vuoti normativi e tira e molla dalla prossima primavera arriva l'obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici. L'obbligo di targa per i monopattini elettrici era stato deciso di fatto con la legge 177 nel 2024, ma non è mai entrato in vigore per l'assenza di decreti attuativi. Ad ottobre 2025 il primo step con il decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a novembre 2025, che definiva le regole pratiche. A distanza di più di un anno resta solo il decreto direttoriale che gestirà la piattaforma online per la richiesta della targa. La pubblicazione è prevista nelle prossime settimane e da quel momento tutti i proprietari di un monopattino avranno 60 giorni di tempo per mettersi in regola evitando così sanzioni e violazioni del Codice della Strada.

Ma come funziona la targa del monopattino elettrico? Prima di tutto va detto che non assomiglia alla targa di una moto né tantomeno di una auto. Si tratta di un contrassegno adesivo plastificato non rimovibile composto da sei caratteri: 3 lettere e 3 numeri. Attenzione: la sequenza parte da BBB222 e procede in modo progressivo, sono ammesse vocali, ma non numeri come lo 0 e 1. La targa andrà applicata in verticale sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo del monopattino. La richiesta di targa andrà fatta tramite la piattaforma online attivata dal Ministero dei Trasporti. Il costo base è di 8,66 euro a cui si aggiungono bollo e diritti amministrativi. Il pagamento va effettuato tramite PagoPa, mentre il ritiro della targa è possibile presso la Motorizzazione Civile o agenzie di pratiche automobilistiche.

Monopattini: l’assicurazione diventa obbligatoria e scattano le multe

Non solo l'obbligo di targa, visto che dalla primavera 2026 tutti i monopattini elettrici dovranno avere anche una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Chi utilizza un monopattino elettrico dovrà quindi pagare anche una polizza assicurativa per ricoprire eventuali danni a persone o cose e l'assicurazione sarà collegata alla targa di circolazione. In caso di fermo senza targa e assicurazione sono previste sanzioni variabili dai 100 ai 400. Attenzione: nel caso di utilizzo di monopattini non conformi, ossia senza freni o frecce, le multe possono salire fino ad 800 euro.

