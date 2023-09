Monopattini elettrici, Parigi è la prima capitale a vietare il noleggio

Vietati i monopattini elettrici a Parigi. Da ieri, venerdì 1° settembre 2023 nella capitale francese è scattato il divieto di noleggiare i monopattini elettrici. Parigi è la prima capitale in Europa ad attuare lo stop a uno dei mezzi di trasporto più utilizzati, soprattutto nelle grandi città. La capitale francese ne aveva a disposizione ben 15mila.

Parigi vieta il noleggio di monopattini elettrici

All'inizio di aprile i cittadini attraverso un referendum voluto dalla sindaca Anne Hidalgo si erano espressi in maniera favorevole al blocco dei monopattini a noleggio. Ben 9 cittadini su 10 hanno scelto di mettere al bando il noleggio dei monopattini elettrici. Le società di sharing hanno preso atto della decisione e da ieri, il contratto per la fornitura del servizio che offriva monopattini a noleggio non è stato rinnovato.

Nulla cambia per le bici elettriche

Nel 2018, Parigi fu la prima capitale ad offrire il servizio per il noleggio di monopattini elettrici. Il divieto vale per quelli privati, i cui proprietari potranno continuare a utilizzarli per le strade della capitale francese senza correre il rischio di sanzione e problemi. Nulla cambia invece per i servizi che offrono il noleggio di biciclette elettriche.

Lo scorso anno 35 persone hanno perso la vita a Parigi per incidenti legati ai monopattini elettrici, un numero che si è triplicato rispetto al 2019. La Sicurezza Stradale della capitale francese ha segnalato più di 600 feriti gravi solo nell'anno 2022.