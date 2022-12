Milioni di pinguini si radunano su una spiaggia sperduta: uno spettacolo meraviglioso

Una folla incredibile di pinguini, uno spettacolo per gli occhi quello che si è manifestato su una spiaggia nell'arcipelago vulcanico delle isole subantartiche Crozet, nell'oceano Indiano. Ecco le meravigliose immagini di questa "foresta" di pinguini.

Lo spettacolo della folla di pinguini su una spiaggia dell'oceano Indiano

Negli ultimi giorni abbiamo visto le emozionanti immagini della festa della nazionale di calcio argentina a Buenos Aires: un bagno di folla impressionante ha attraversato le strade della capitale e le foto hanno fatto il giro del mondo. Non sarà in Argentina e non è certo per festeggiare la vittoria di un mondiale di calcio, ma quanto avvenuto nell'oceano Indiano è visivamente molto simile eppure molto più stupefacente: milioni di pinguini si sono riversati su una spiaggia regalandoci delle immagini sensazionali. È successo sulle isole Crozet, tra il Sudrafrica e l'Antartide, un arcipelago molto piccolo perso nella natura incontaminata. Ed ecco che un posto così disperso ha dato luogo a una meravigliosa magia della natura, con un'immensa quantità di pinguini che sembrano essersi dati appuntamento per una riunione di famiglia appena prima del Natale.

Così piante e leoni marini sono stati circondati da una vera marea di pinguini dalla testa dorata misti ad altre specie. L'evento, oltre a essere affascinante per la vista, lo è anche da un punto di vista scientifico; pensate che gli isolotti di origine vulcanica delle Crozet sono disabitati dall'uomo, tranne per quelli occupati dal personale di ricerca. Sembra quasi un gesto di forza, una manifestazione di potere della natura che rivendica i suoi spazi e si mostra nuda, vergine e meravigliosa agli occhi dell'uomo che può solamente ammirare a bocca aperta tale magnificenza. Le Crozet sono infatti il regno di uccelli marini, foche, pinguini ed elefanti marini; oltre a loro però ci sono anche ben 4 specie riproduttive di pinguini per un totale di circa 6 milioni di esemplari.

Che le Crozet fossero isole ricche di pinguini era noto, ma non era mai capitato che se ne riunissero così tanti su un'unica spiaggia. Queste immagini però non devono ingannarci, poiché non sono propriamente un segno di rigogliosità della specie; il numero degli esemplari, specialmente per quanto riguarda i pinguini reali, è in forte discesa e - nonostante l'area sia stata eletta per la conservazione naturale nel 1939 - gli ultimi anni hanno visto il declino di questi meravigliosi animali la cui sopravvivenza è ancora fortemente a rischio.