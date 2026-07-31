Milano, più ombra contro il caldo: al via la sperimentazione del Comune

Come combatte il grande caldo la città di Milano? Anche con una sperimentazione ad hoc del Comune per avere più ombra. È infatti stata avviata l'installazione di otto nuove vele ombreggianti temporanee in sette aree della città, con l'obiettivo di ridurre l'impatto del caldo negli spazi pubblici più esposti al fenomeno delle isole di calore urbane. L'iniziativa punta a offrire ai cittadini zone d'ombra e maggiore comfort durante i mesi estivi.

Milano, più ombra in città contro il caldo: dove saranno installate le nuove vele ombreggianti?

Quarta ondata - davvero molto intesa - di calore sull'Italia. Milano cerca di creare più ombra in città e di abbassare così le temperature con una nuova sperimentazione ovvero installando nuove vele ombreggianti temporanee. Dove? Le nuove strutture saranno distribuite in sette diverse aree cittadine.

Ebbene gli interventi riguardano:

l'area verde di viale Argonne (Municipio 3), il Parco Memorie Industriali (Municipio 5), l'area verde di via Silla la Piazza Aperta di via Aretusa (Municipio 7), le Piazze Aperte di via Gattamelata le Piazze Aperte di via Castellino da Castello (Municipio 8) l'area pedonale di piazza Dergano (Municipio 9).

Queste installazioni di vele temporanee si aggiungono alle vele sperimentate lo scorso anno in via Beroldo e via Turroni.

Quanto tempo rimarranno in funzione? Si stima che rimarranno montate per circa due mesi.

Come sono state scelte le aree dove montare le strutture ombreggianti?

La scelta delle aree in cui installare le vele è stata effettuata sulla base della mappa del rischio caldo elaborata dall'Assessorato all'Ambiente. Nello specifico sono state in primis individuate le zone della città maggiormente esposte alle isole di calore e caratterizzate dalla presenza di persone più vulnerabili. In questo modo piazze e aree pubbliche devono garantire benessere e poter essere vissute da tutti anche durante le giornate di caldo intenso.

Cosa sono le isole di calore in città? Si tratta di sono zone con registrazioni temperature molto più alte rispetto alle campagne vicine, a causa di asfalto, cemento e mancanza di alberi. In queste aree la differenza di temperatura può variare da 0,5°C fino a oltre 5°C o 10°C.

Se la sperimentazione offrirà risultati positivi, il Comune valuterà l'estensione del progetto ad altre zone di Milano, creando nuovi spazi ombreggiati a disposizione di residenti, bambini, anziani e dei numerosi city users che ogni giorno transitano per il capoluogo lombardo.