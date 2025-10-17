Meteo weekend: nuovo impulso dal Nord Africa, tornano piogge e temporali Ecco dove e le previsioni

Il vortice ciclonico che ha interessato l'Italia negli ultimi giorni, dopo aver determinato condizioni di forte maltempo in Sicilia e al Sud, si sta allontanando diretto verso i Balcani. Nelle prossime ore sono previste ancora piogge sul medio e basso versante adriatico e nelle regioni meridionali. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, ancora piogge nel weekend: ecco dove

Italia spaccata in due negli ultimi giorni. Le regioni del Sud e Isole maggiori hanno dovuto fare i conti con una forte ondata di maltempo causata dalla presenza di un vortice ciclonico. In gran parte del Centro-Nord bel tempo stabile complice la presenza dell'alta pressione.

Intanto nelle prossime ore è previsto un cambiamento per l'arrivo di una perturbazione di origine nordafricana diretta verso le regioni del Sud e in particolare nel weekend colpirà la Sicilia e Calabria con fenomeni temporaleschi intensi. Stabili le temperature che restano su valori in linea con il periodo.

La prossima settimana, invece, i modelli previsionali delineano il passaggio in Italia di una nuova perturbazione atlantica che da lunedì 20 ottobre 2025 interesserà dapprima le zone di Nord-Ovest, mentre da martedì 21 ottobre coinvolgerà anche le regioni di Nord-Est e Centro.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 17 ottobre 2025: cielo nuvoloso al Sud e medio-basso Adriatico con il rischio di piogge e temporali in gran parte delle regioni meridionali.

Non solo, maltempo previsto anche nelle Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Bel tempo stabile e soleggiato al Centro-Nord con nubi sparse nelle prime ore del mattino in Piemonte e Lombardia. Stabili le temperature con valori compresi tra i 19-22° e picchi di anche 23-35° in Calabria, Sicilia e Sardegna.

Sabato 18 ottobre 2025 ancora nuvole su Abruzzo, Molise, sud Lazio e regioni del Sud. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento anche in Sicilia e Calabria con il rischio di isolati temporali. Nubi sparse lungo le Alpi, Prealpi e Piemonte, con schiarite durante la giornata, mentre banchi di nebbia all’alba sulla Val Padana. In calo le temperature minime, stabili le massime.

Che tempo farà domenica e giorni successivi in Italia?

La tendenza meteo in vista di domenica 19 ottobre 2025 delinea ancora maltempo in diverse regioni del Sud. In particolare piogge e temporali tra la Calabria e la Sicilia, mentre nel resto del Paese è previsto un clima stabile e soleggiato con possibili nuvole in aumento nelle regioni del Nord e Toscana. In calo le temperature massime al Nord e lungo il versante adriatico per l'arrivo di una massa d'aria più fresca.

Da lunedì 20 ottobre 2025 si delinea l'arrivo di correnti atlantiche sull’Italia settentrionale con il ritorno di fenomeni temporaleschi nelle regioni del Nord dopo due settimane di clima stabile. Tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre il maltempo si estenderà anche al Centro-Sud.

Secondo le previsioni meteo, per seconda parte della settimana è previsto un miglioramento generale nelle regioni del Centro-Sud, mentre nuvole sparse al Nord con il rischio di deboli piogge. Le temperature in lieve aumento, in particolare al Sud e Isole, per la presenza di una massa di aria calda trasportata dai venti di Scirocco. Come sempre per conferme ed aggiornamenti continuate a seguire i prossimi bollettino meteo.