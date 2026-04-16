Meteo weekend, torna il sole ma attenzione ai temporali di domenica: le previsioni

Dopo una settimana segnata dal ritorno del maltempo con piogge e temporali diffusi in gran parte d'Italia, in particolare al Centro-Sud e Isole, le previsioni meteo delineano un weekend all'insegna del sole e del bel tempo!

Meteo, dopo il maltempo torna il sole nel weekend Italia

Un fine settimana dal sapore primaverile in Italia dopo il transito della perturbazione n.2 di aprile che ha riportato in gran parte del Paese una forte ondata di maltempo. Dopo giorni di fenomeni temporaleschi intensi e diffusi con tanto di allerte meteo nelle regioni del Centro-Sud e Isole, si delinea un netto miglioramento anche se nella giornata di oggi, giovedì 16 aprile 2026, si faranno ancora sentire gli strascichi del vortice di bassa pressione diretto verso l'Africa.

Intanto su gran parte del Mediterraneo Centrale sta per tornare la rimonta dell'alta pressione con l'Anticiclone delle Azzorre che da sarà l'indiscusso protagonista del weekend del 17-18 aprile con giornate di sole e tempo mite e stabile lungo tutto lo stivale. Dal punto di vista termico temperature in crescita quasi ovunque con valori superiori di anche 6-8° rispetto alla media del periodo. Attenzione: da domenica 19 aprile 2026 è previsto un primo indebolimento dell'alta pressione nelle regioni del Nord per il transito di una nuova perturbazione.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 16 aprile 2026: cielo sereno o poco nuvoloso nelle zone di Nord-ovest. Nuvole sparse nel resto del Paese con clima stabile e soleggiato. Non si escludono rovesci isolati, in particolare nelle ore pomeridiane, su Alpi Orientali, Appennino Settentrionale, zone interne del Centro, Campania, Appennino Calabro-Lucano, Sicilia e sud della Sardegna. Le temperature in crescita quasi ovunque con valori al di sopra delle medie stagionali.



Venerdì 17 aprile 2026 la giornata inizia con nuvole diffuse su Alpi, Calabria e Sicilia. Nel resto d'Italia bel tempo con sole, anche se nel pomeriggio si delinea un aumento della nuvolosità sulle zone di montagne, Sicilia e Sardegna con il rischio di sporadici ed isolati rovesci su Alpi Occidentali, Appennino Settentrionale, rilievi abruzzesi, Appennino Meridionale, Sicilia Orientale e sud della Sardegna. Crescono ancora le temperature massime con valori compresi tra i 18-26° e picchi anomali sulle regioni del Centro-Nord.

Meteo, la tendenza in Italia: tornano le piogge?

Un weekend all'insegna dell'Anticiclone delle Azzorre in Italia che favorirà lungo tutto lo stivale giornate climaticamente stabili con sole e temperature quasi estive. Non si escludono occasionali e brevi temporali nelle fasce prealpine, ma anche lungo l'Appennino emiliano e i monti della Calabria e della Sardegna meridionale. Dal punto di vista termico è previsto un aumento deciso delle temperature con valori che sfioreranno i 25-26° nelle regioni settentrionali, tirreniche e in Sardegna.

Nella giornata di domenica 19 aprile 2026 l'alta pressione continuerà a farsi sentire sulle regioni del Centro-Sud e Isole con qualche nuvola solo nel pomeriggio. Al Nord, invece, si delinea un primo indebolimento dell'Anticiclone per il transito di una perturbazione atlantica in arrivo dall’Europa centrale. Il passaggio del fronte perturbato smorzerà il clima stabile e soleggiato lasciando spazio anche un tempo instabile con il rischio di piogge e temporali sin dalle prime ore del mattino su Alpi centro-occidentali, Piemonte e Lombardia e dal pomeriggio anche sulle zone di Nord-Est ed Emilia Romagna. Il ritorno del maltempo sarà accompagnato anche da un lieve calo delle temperature.

Lunedì 20 aprile 2026 gli effetti della nuova perturbazione si faranno sentire anche sulle regioni del Centro e successivamente su Campania, Lucania e Puglia. Anche al Nord si delinea ancora un clima instabile con il rischio di temporali diffusi tra l’est della Lombardia, l’Emilia e il Nord-Est. Migliora, invece, il clima al Nord-Ovest con il ritorno del sole. Attenzione: questa evoluzione presenta ancora dei margini di incertezza. Per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.