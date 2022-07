Meteo, weekend all'insegna del sole: continua l'altalena meteorologica di questa estate 2022

Addio al caldo africano delle ultime settimane. Le previsioni meteo per il secondo weekend di luglio segnalano un clima instabile per l'arrivo di una perturbazione nord atlantica che ha portato maltempo con danni in Campania e Calabria. Per il fine settimana però cambia ancora tutto: previsto sole e bel tempo con un caldo sopportabile.

Meteo weekend: sabato 9 e domenica 10 caldo, ma non africano

Il weekend di sabato 9 e domenica 10 luglio si preannuncia caldo, ma non "africano". Dopo l'intensa ondata di calore e afa causata dal passaggio dell'Anticiclone Nord-Africano, le previsioni meteo dei prossimi giorni segnalano una inversione di marcia. Stop al caldo africano complice l'arrivo di una perturbazione atlantica di fronte freddo (la n.3 del mese) accompagnata da aria fresca e un calo delle temperature che si assesteranno su valori nella media del periodo.

Per la giornata di venerdì 8 luglio tempo nuvoloso e instabile su Puglia, Basilicata, zone interne e appenniniche della Campania e in Calabria dove sono attesi anche temporali. Nuvole e possibili rovesci anche su Abruzzo, Molise e nord della Sicilia, mentre nel resto del paese tempo perlopiù soleggiato. Le temperature in calo con la colonnina di mercurio che non andrà oltre i 30-32°, mentre lungo l'Adriatico previsti 26-27 gradi.

Per sabato 9 luglio, invece, le previsioni meteo delineano sole e bel tempo quasi ovunque. Solo in Liguria potrebbero verificarsi degli annuvolamenti temporanei. In calo le temperature con valori compresi tra i 30-32° sulle sull’estremo Nord-Ovest, regioni tirreniche e Isole e non oltre i 26-27 gradi lungo l’Adriatico. Nulla cambia domenica 10 luglio: tempo soleggiato con clima gradevole e qualche possibile annuvolamento su Alpi orientali, l'Appennino settentrionale e i rilievi della Calabria. Un weekend caldo, ma sopportabile con temperature comprese tra i 27-32°.

Meteo, la tendenza prossimi giorni: sole, nuvole e temperature nella media

Nessun grande cambiamento climatico nella seconda settimana di luglio. La tendenza meteo dei prossimi giorni è all'insegna del sole e bel tempo con temperature in linea con i valori di domenica 10 luglio. Aria fresca nelle regioni adriatiche e del Sud, mentre le regioni vicino alla Pianura Padana, tirreniche e la Sardegna vivranno giorni di caldo con valori al di sopra dei 30°. Le previsioni meteo segnalano da lunedì 12 luglio possibili rovesci sulle Prealpi orientali, Alpi occidentali e l'Appennino centro settentrionale. Non solo, qualche temporale potrebbe registrarsi anche nel settore alpino più orientale e in Abruzzo e Lazio.

Da mercoledì 13 luglio la circolazione atmosferica potrebbe cambiare ancora visto che si delinea caldo al Centro-Nord e tempo instabile all'estremo Sud, in particolare nella zona del Salento in Puglia, Calabria e Sicilia orientale. Che dire: possibile che da metà settimana prossima l'Anticiclone africano possano nuovamente allungarsi causando un aumento delle temperature nelle regioni del Nord e Sardegna dove la colonnina di mercurio potrebbe superare i 35°. Possibile quindi che possa presentarsi la quarta intensa ondata di calore dell'estate 2022 da Nord a Sud.