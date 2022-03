Meteo weekend: si ripiomba in inverno, in arrivo freddo, pioggia e neve. Ecco dove

Cosa ci dicono le previsioni meteo del weekend? Si ripiomba nell'inverno? Pare proprio di sì. Tornano infatti freddo, pioggia e neve. Ecco allora tutte le ultime news per scoprire cosa dovremo aspettarci nel prossimo fine settimana, ricordando che già da venerdì arriveranno piogge sparse su alcune regioni centro-meridionali: Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Tornerà la neve sull’Appennino Centrale oltre 600-800 metri, ma anche sull’Appennino Meridionale oltre 900-1000 metri. L'Italia dovrà fare i conti in genere con il freddo visto che le temperature massime saranno in calo al Nord e sulle regioni adriatiche.

Tendenza Meteo weekend: le previsioni del tempo di sabato 5 e domenica 6 marzo

L'avvio del mese di marzo pare presentarsi dunque in controtendenza rispetto a febbraio visto che si attendono nuove correnti fredde.

Sabato 5 marzo. Il fronte freddo in discesa dall’Europa orientale e diretto verso il sud dei Balcani, che già inizierà a farsi sentire da venerdì 4 marzo, coinvolgerà anche le regioni centro-meridionali portando alcune precipitazioni tra il medio Adriatico, il Sud e la Sicilia. Sia nella notte che al mattino vi saranno precipitazioni nevose sull'Appennino fin verso 600-800 metri e a quote inferiori nel settore abruzzese.

Domenica 6 marzo. Potranno verificarsi precipitazioni isolate su Puglia, Basilicata e nord della Calabria. Nel resto dell'Italia, infine, il weekend risulterà essere piuttosto tranquillo, ma freddo. Le previsioni meteo rivelano giornate in prevalenza soleggiate, salvo una nuvolosità a tratti estesa sulle regioni di Nord Ovest nella prima parte del 5 marzo.

Tendenza Meteo. Previsioni del tempo per l'inizio della nuova settimana: l'inverno non ci abbandonerà

Cosa dicono le previsioni per l'inizio della prossima settimana? Per il momento le tendenze preannunciano la prosecuzione del clima invernale, con temperature destinate a mantenersi al di sotto della norma.

Solo da martedì 8 o mercoledì 9 potrebbe sopraggiungere un'aria più temperata e umida in arrivo dalla regione atlantica. Si attendono i prossimi sviluppi per poter comprendere al meglio le correnti e ciò che succederà nella nuova settimana del mese di marzo.