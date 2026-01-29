FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo weekend: sabato maltempo diffuso, domenica svolta in arrivo

Meteo weekend: sabato maltempo diffuso, domenica svolta in arrivo

Il fine settimana in arrivo sarà ancora segnato da condizioni atmosferiche instabili, con una nuova perturbazione di origine atlantica pronta a interessare l’Italia.
Dopo un lungo periodo segnato da condizioni meteorologiche altalenanti, gennaio si conclude con il ritorno di un flusso perturbato di matrice atlantica che continua a interessare l’area mediterranea. Una nuova area di bassa pressione è infatti pronta a raggiungere l’Italia, portando un generale peggioramento del tempo.

La giornata di sabato sarà caratterizzata da maltempo diffuso su molte regioni. Le piogge risulteranno frequenti e a tratti abbondanti. In alcune zone non si esclude lo sviluppo di rovesci e temporali. Le aree maggiormente coinvolte saranno Sicilia e Calabria, dove i fenomeni potranno risultare più intensi e persistenti.

Meteo weekend, maltempo diffuso da Nord a Sud: ecco le previsioni

Le condizioni meteo restano improntate all’instabilità anche nel fine settimana, con la concreta possibilità di rovesci e temporali a tratti violenti sia sabato sia domenica 1 febbraio. Le ultime proiezioni indicano inoltre che l’avvio del nuovo mese non porterà una svolta significativa. Una circolazione perturbata di origine atlantica continuerà infatti a influenzare il tempo sull’Italia, dopo aver interessato l’Europa occidentale.

Nella giornata di sabato sono attese forti raffiche di vento su Sardegna, Sicilia e Calabria. Domenica il vento intenso si estenderà anche a Campania, Basilicata e Puglia. In alcune aree le raffiche potranno superare gli 80 km orari. I mari risulteranno molto mossi o agitati, con possibili mareggiate lungo le coste più esposte.

I tradizionali “Giorni della Merla” non porteranno freddo intenso. Al Sud le temperature si manterranno miti, limitando la possibilità di neve a quote basse. Nevicate deboli saranno possibili solo sull’Appennino meridionale oltre i 1200 metri.

Situazione diversa al Nord e su parte del Centro. Qui prevarranno condizioni più stabili e asciutte. Le temperature saranno però più basse per l’arrivo di correnti orientali secche. Sabato il tempo sarà in gran parte soleggiato al Nord e sul Centro, mentre domenica non si escludono deboli piogge sul medio Adriatico, soprattutto tra Marche, Abruzzo e Molise.

Meteo, da domenica atteso un miglioramento

La principale novità del weekend si concentrerà nella giornata di domenica 1 febbraio, quando la struttura perturbata tenderà ad allontanarsi rapidamente dalla Penisola spostandosi verso la Grecia. Questo spostamento consentirà un miglioramento progressivo e piuttosto evidente delle condizioni meteorologiche su molte aree del Paese.

La lunga fase di cieli chiusi e maltempo inizierà così a interrompersi. Qualche residuo di instabilità persisterà ancora sulle regioni del medio e basso Adriatico e sulle zone meridionali. In questi settori si potranno registrare piogge sparse e generalmente di debole intensità.

Un’eccezione sarà rappresentata dalla Sicilia settentrionale, dove le precipitazioni potranno risultare più frequenti. Le nevicate torneranno a interessare i rilievi dell’Italia centrale a quote comprese tra 700 e 900 metri. Al Sud la neve cadrà solo alle altitudini più elevate, intorno ai 1200-1400 metri. Sul resto del territorio nazionale prevarranno invece schiarite sempre più ampie.

