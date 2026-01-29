Meteo weekend: sabato maltempo diffuso, domenica svolta in arrivo
Dopo un lungo periodo segnato da condizioni meteorologiche altalenanti, gennaio si conclude con il ritorno di un flusso perturbato di matrice atlantica che continua a interessare l’area mediterranea. Una nuova area di bassa pressione è infatti pronta a raggiungere l’Italia, portando un generale peggioramento del tempo.
La giornata di sabato sarà caratterizzata da maltempo diffuso su molte regioni. Le piogge risulteranno frequenti e a tratti abbondanti. In alcune zone non si esclude lo sviluppo di rovesci e temporali. Le aree maggiormente coinvolte saranno Sicilia e Calabria, dove i fenomeni potranno risultare più intensi e persistenti.
Le condizioni meteo restano improntate all’instabilità anche nel fine settimana, con la concreta possibilità di rovesci e temporali a tratti violenti sia sabato sia domenica 1 febbraio. Le ultime proiezioni indicano inoltre che l’avvio del nuovo mese non porterà una svolta significativa. Una circolazione perturbata di origine atlantica continuerà infatti a influenzare il tempo sull’Italia, dopo aver interessato l’Europa occidentale.
Nella giornata di sabato sono attese forti raffiche di vento su Sardegna, Sicilia e Calabria. Domenica il vento intenso si estenderà anche a Campania, Basilicata e Puglia. In alcune aree le raffiche potranno superare gli 80 km orari. I mari risulteranno molto mossi o agitati, con possibili mareggiate lungo le coste più esposte.
I tradizionali “Giorni della Merla” non porteranno freddo intenso. Al Sud le temperature si manterranno miti, limitando la possibilità di neve a quote basse. Nevicate deboli saranno possibili solo sull’Appennino meridionale oltre i 1200 metri.
Situazione diversa al Nord e su parte del Centro. Qui prevarranno condizioni più stabili e asciutte. Le temperature saranno però più basse per l’arrivo di correnti orientali secche. Sabato il tempo sarà in gran parte soleggiato al Nord e sul Centro, mentre domenica non si escludono deboli piogge sul medio Adriatico, soprattutto tra Marche, Abruzzo e Molise.
Meteo, da domenica atteso un miglioramento
La principale novità del weekend si concentrerà nella giornata di domenica 1 febbraio, quando la struttura perturbata tenderà ad allontanarsi rapidamente dalla Penisola spostandosi verso la Grecia. Questo spostamento consentirà un miglioramento progressivo e piuttosto evidente delle condizioni meteorologiche su molte aree del Paese.
La lunga fase di cieli chiusi e maltempo inizierà così a interrompersi. Qualche residuo di instabilità persisterà ancora sulle regioni del medio e basso Adriatico e sulle zone meridionali. In questi settori si potranno registrare piogge sparse e generalmente di debole intensità.
Un’eccezione sarà rappresentata dalla Sicilia settentrionale, dove le precipitazioni potranno risultare più frequenti. Le nevicate torneranno a interessare i rilievi dell’Italia centrale a quote comprese tra 700 e 900 metri. Al Sud la neve cadrà solo alle altitudini più elevate, intorno ai 1200-1400 metri. Sul resto del territorio nazionale prevarranno invece schiarite sempre più ampie.