Meteo weekend, rischio pioggia e vento in molte città italiane. La tendenza

Il secondo fine settimana di maggio è all'insegna del maltempo in buona parte d'Italia. La presenza di un vortice di bassa pressione sul nostro paese determina un clima instabile e variabile contrassegnato da piogge, aria più fresca e un calo delle temperature. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo, le previsioni del weekend in Italia

Il passaggio della perturbazione n.3 di maggio ha lasciato tra i suoi effetti un vortice di bassa pressione che determinerà, anche nei prossimi giorni, una condizione climatica instabile e variabile in buona parte del paese. A peggiorare la situazione anche l'arrivo della perturbazione n.4 in discesa verso la Penisola Iberica e l’Algeria che si farà sentire proprio nel fine settimana con l'arrivo di piogge e temporali anche abbondanti. Il passaggio della perturbazione n.4 farà rialzare le temperature con valori anche intorno ai 25°, ma si tratta solo di un fattore momentaneo visto che il clima si manterrà fresco con valori al di sotto della media.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, venerdì 12 maggio 2023: cielo per lo più nuvoloso, ma con possibile schiarite al Sud, in Sardegna e lungo le coste del medio Adriatico. Al Centro-Sud, invece, le previsioni delineano l'arrivo di piogge e temporali anche localmente intensi che interesseranno: Campania, Puglia settentrionale e Sicilia. Non solo, sulle Alpi previste nevicate intorno ai 2000 metri. Anche sabato 13 maggio cielo nuvoloso lungo tutto lo stivale. Al mattino previsti temporali al Nord, Toscana, Sicilia, Sardegna e Calabria. Durante il corso della giornata il maltempo interesserà anche il Centro-Sud, Lazio, Campania e coste adriatiche del Centro-Sud.

Meteo, la tendenza dei giorni successivi

Le previsioni meteo per domenica 14 maggio sono ancora poco affidabili. L'Italia sarà attraversata dalla perturbazione n.4 del mese che riporterà aria fresca da Nord e Sud con un clima instabile e variabile. Gli effetti della perturbazione interesseranno soprattutto le regioni del Centro-Sud dove sono previste piogge, mentre nel resto del paese si delinea una situazione variabile con nuvole sparse.

Anche lunedì 15 maggio maltempo in buona parte del Centro-Sud con piogge abbondanti al Sud e Sicilia. Le previsioni della terza settimana di maggio delineano un clima dinamico e con temperature relativamente fresche per un periodo che potrebbero durare fino alla fine del mese.