Meteo weekend: le previsioni per l'ultimo fine settimana di maggio

Il maltempo lascia l'Italia complice l'allontanamento della perturbazione n.7 lasciando però dietro di sé un clima ancora instabile e variabile. Non si escludono nuove piogge e temporali, ma il tempo è in netto miglioramento.

Meteo, dopo le piogge torna il sole in Italia?

La forte perturbazione che ha fatto registrare danni e disagi in diverse regioni del Nord Italia, da venerdì 23 maggio 2025 si allontana gradualmente facendo però sentire ancora i suoi effetti in diverse zone di Nord-Est e centrali con piogge deboli e residue.

Nel weekend, l'ultimo di maggio, è previsto un miglioramento del clima con il ritorno del sole e un lieve aumento delle temperature anche se non si escludono piogge e temporali in Liguria, su Alpi, Prealpi, al Centro-Sud e Isole.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 23 maggio 2025: tempo stabile e soleggiato a Nord-Ovest, ma non si escludono temporali su est Lombardia, Alpi occidentali e Ponente Ligure. Parziali schiarite in Puglia e nelle Isole. Nuvole nel resto del Paese con il rischio di piogge e temporali isolati al Nord-Est, in Emilia Romagna, in gran parte del Centro, in Campania, bassa Calabria e Sicilia orientale.

In serata il maltempo interessa anche l'Abruzzo e il Molise. Le temperature massime in aumento con picchi di anche 28° al Sud. Nella giornata di sabato 24 maggio 2025 ancora nuvole lungo il medio adriatico con rovesci in Abruzzo e Molise. Nel resto del Paese alternanza tra sole e nuvole con il rischio di fenomeni temporaleschi su Alpi, Appennino Settentrionale, Ponente Ligure, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. In lieve calo le temperature massime.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia

Con l'allontanamento verso est della perturbazione n.7 di maggio, durante l'ultimo weekend di maggio è previsto un miglioramento del clima anche se si manterrà ancora fresco per il periodo. In particolare domenica 25 maggio 2025 clima instabile con il rischio di qualche debole pioggia in Calabria e Sicilia. Al Nord nuvole, ma non si delineano temporali. Bel tempo con sole nel resto del Paese, anche se le temperature saranno leggermente sotto media.

Che tempo farà la prossima settimana? La tendenza meteo delinea un aumento delle temperature con valori che sfioreranno i 25° lungo tutto lo stivale con il clima che si farà più stabile e soleggiato. Previsto anche l'arrivo di un rinforzo di un promontorio anticiclonico in arrivo dal Nord Africa con le temperature in salita che sfioreranno anche i 30-32° in diverse regioni. Tra fine maggio e l’inizio di giugno si profila pertanto l’arrivo di una fase dal clima tipicamente estivo.