Meteo weekend: le previsioni per il primo fine settimana di marzo

L'Italia si prepara ad essere colpita da un fronte freddo in arrivo dall'Europa Centrale complice il passaggio della perturbazione n.8 di febbraio. In arrivo piogge e temporali, ma anche un graduale calo delle temperature. Che tempo farà nel primo weekend di marzo? Scopriamolo insieme!

Meteo, nuvole e piogge in Italia

Nella giornata di venerdì 28 febbraio, ultimo giorno del mese, è in arrivo una massa d'aria fredda su buona parte del Paese complice il transito dell'ultima perturbazione del mese. Nuvole e piogge in diverse regioni con il mese di marzo che prende il via segnato dall'irruzione di aria più fredda dall’Europa orientale accompagnata da forti venti nord-orientali che determineranno un brusco calo delle temperature nelle regioni settentrionali e centrali adriatiche. Successivamente le previsioni delineano il rinforzo dell’alta pressione con condizioni di tempo stabile e temperature in aumento.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 28 febbraio: nuvole in aumento lungo tutto lo stivale ad eccezione delle Alpi e la pianura Padana occidentale. Piogge e isolati rovesci tra Levante Ligure e Toscana, in Emilia Romagna, Umbria e Marche, mentre la neve torna Prealpi venete intorno a 1000 metri. In serata piogge in aumento anche in Toscana, Umbria e Marche, Lombardia, Veneto ed Emilia. In calo le temperature massime al Nord, mentre lievi aumenti al Centro-Sud e Sicilia.

Sabato 1 marzo 2025 alternanza di nuvole e piogge con il rischio di fenomeni temporaleschi nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna. Torna anche la neve sul settore alpino fin verso i 600-800 metri di quota e intorno ai 1000 metri sull’Appennino settentrionale. In calo le temperature minime lungo tutto lo stivale.

Che tempo farà nel primo weekend di marzo?

Il primo fine settimana di marzo segna l'ingresso nella primavera meteorologica, ma climaticamente sarà condizionato da un vortice di bassa pressione posizionato sul Nord Africa che determinerà sul Mediterraneo centrale correnti orientali e una massa d'aria più fredda dall’Europa centro-orientale.

Nella giornata di domenica 2 marzo clima instabile e variabile in buona parte del Centro-Sud con il rischio di piogge e temporali tra Sicilia e Sardegna. Nelle prime ore del mattino piogge residue anche sul Piemonte con il rischio di neve intorno ai 900-1000 metri su basso Piemonte e Appennino emiliano. In calo le temperature al Centro-sud e in rialzo nell’estremo Nord-Ovest.

La tendenza meteo per la prossima settimana delinea un miglioramento del tempo grazie al rinforzo dell'alta pressione, anche se si segnalano episodi di instabilità in Sicilia e Calabria. Bel tempo soleggiato al Centro-Nord con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature in calo, ma solo per poco visto che con il ritorno dell'alta pressione è previsto un rialzo con i valori che sfioreranno anche i 20° segnando così il primo assaggio di primavera!