Meteo weekend: le previsioni per il fine settimana

Bel tempo, sole e temperature miti per il fine settimana. L'Italia si prepara a vivere un weekend di stampo primaverile complice il rinforzo dell'alta pressione lungo tutto lo stivale. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, weekend di caldo e sole in Italia

Weekend primaverile in Italia con sole e temperature miti da Nord a Sud. Il ritorno dell'anticiclone africano garantisce una condizione climatica stabile e mite con temperature primaverili pur essendo in pieno inverno. Un fine settimana all'insegna del caldo e del bel tempo lungo tutto lo stivale con le temperature che sfioreranno i 15-20° e lo zero termico che sulle Alpi raggiunge i 3000 metri di quota. Attenzione: nelle prossime ore una perturbazione atlantica cercherà di colpire il paese, ma sarà bloccata dall'alta pressione ad eccezione di Sicilia e Sardegna dove potrebbero registrarsi delle brevi ed isolate piogge.

Nella giornata di sabato 17 febbraio cieli nuvolosi nelle regioni del Centro-Nord e Isole con il rischio di nebbie nelle prime ore del mattino su Pianura Padana e medio Adriatico. Le temperature stabili con i valori minimi sopra lo zero da Nord a Sud.

La tendenza meteo dei prossimi giorni: tempo stabile e asciutto

Ma che tempo farà nei prossimi giorni? Nella giornata di domenica 18 febbraio ancora qualche nuvola nelle regioni del Sud e Sardegna, ma senza fenomeni temporaleschi. Tempo stabile e asciutto in Italia con il rischio di nebbie nelle prime ore del mattino sulla Pianura Padana. Nella seconda parte della giornata nuvole sparse nelle regioni del Nord: è il primo segnale dell'arrivo di una debole perturbazione che potrebbe riportare piogge e rovesci. Da lunedì 19 febbraio una nuova ondata di maltempo si delinea nelle regioni settentrionali, ma anche del Centro complice l'arrivo di un sistema perturbato che si preannuncia più attiva delle precedenti.

Tra lunedì 19 e martedì 20 febbraio piogge nelle regioni di Nord-Ovest che si intensificheranno anche sul medio Adriatico, Lazio e al Sud. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche mercoledì 21 febbraio nelle regioni del Sud e Isole. Le temperature subiranno un calo avvicinandosi alle medie del periodo. Ancora incerta la tendenza meteo della seconda parte della settimana, anche se sembra delinearsi l'arrivo di una perturbazione intensa che riporterà piogge e freddo.