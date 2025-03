Meteo, weekend (29-30 Marzo): pioggia o sole?

Secondo le ultime previsioni meteo sarà un weekend di fine marzo di pioggia o sole? Ebbene dopo un venerdì ancora ricco di piogge e temporali, soprattutto al Sud, ci attende un fine settimana all'insegna di una nuova perturbazione pronta a rovinarci, almeno in parte, le prime gite fuori porta. Ecco tutti i dettagli.

Meteo weekend di fine marzo: che tempo farà?

Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend? L'ultimo fine settimana di marzo vedrà arrivare già dalla giornata di sabato 29 marzo un’altra perturbazione, la numero quattordici, che è di origine nord atlantica. Tale perturbazione raggiungerà il Mediterraneo centrale inserendosi nell’ambito della circolazione ciclonica e accentuando, così, l’instabilità sulle nostre regioni. Entro la fine della giornata di domenica, però, il maltempo andrà attenuandosi lasciando spazio a schiarite sempre più ampie.

Nello specifico nella giornata di sabato avremo molte nuvole al Centro-Sud e nel settore dell’alto Adriatico, con piogge e rovesci sparsi, maggiormente insistenti sul versante adriatico e al meridione. Brevi piogge saranno invece possibili in Liguria. Il tempo sarà più stabile nel resto del Nord, con le schiarite più ampie fra Piemonte e Lombardia occidentale. Nonostante sarà l'ultimo sabato del mese di marzo avremo ancora una quota neve intorno a 1500-1600 metri sull’Appennino centrale.

Domenica 30 marzo, invece, avremo schiarite sulle regioni settentrionali, a parte una residua nuvolosità e qualche debole pioggia possibile al mattino in Romagna. Nel resto del Paese osserveremo una nuvolosità irregolare, con più spazi di sereno in Toscana e in parte del Lazio, mentre piogge e rovesci coinvolgeranno le regioni centrali adriatiche, il Sud e le Isole. Saranno possibili temporali nei settori meridionali della Sardegna, nelle zone interne della Sicilia e in Calabria. Le temperature massime saranno in rialzo al Centro-Nord, con punte che potranno arrivare a 18-22 gradi.

Le tendenze per la prossima settimana

Negli ultimi giorni di marzo e all’inizio di aprile si profila uno scenario instabile in particolare per le regioni meridionali dell’Italia. La responsabile sarà una perturbazione che, dopo aver raggiunto l’Italia nella giornata di sabato, domenica porterà ancora precipitazioni al Sud, sulle Isole e in parte del Centro per poi allontanarsi verso la Grecia all’inizio della prossima settimana. Alle sue spalle, tuttavia, l’atmosfera resterà instabile soprattutto al Sud e in Sicilia. Pertanto l’inizio della prossima settimana si preannuncia in generale stabile in gran parte del Centro-Nord, protetto da un’area anticiclonica dall’Europa occidentale, mentre al Sud e nelle zone interne di Abruzzo e Molise insisterà una residua instabilità meteo nonostante l’allontanamento della perturbazione.

Lunedì 31 marzo insisterà un’atmosfera instabile sul Sud peninsulare e in Sicilia, dove saranno possibili rovesci e isolati temporali. Successivamente il tempo sarà instabile anche nella giornata di martedì 1 aprile - in particolare per il Sud, la Sicilia settentrionale e probabilmente anche Abruzzo e Molise.