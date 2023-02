Meteo weekend, nuvole in aumento mettono a rischio le sfilate di Carnevale?

Prosegue in Italia il vortice di altra pressione con sole, bel tempo e temperature primaverili anche nel weekend di Carnevale, ma non sono da escludere delle sporadiche piogge che potrebbero mettere a rischio in alcune zone le sfilate di carri e costumi.

Meteo, le previsioni del weekend di Carnevale

L'Italia sta vivendo una fase di primavera in anticipo con caldo anomalo, assenza di piogge e temperature che sfiorano i 16-17°. Una condizione climatica che, da un lato determina un peggioramento della qualità dell'aria, e dall'altro fa aggravare la già complicata situazione della siccità nelle regioni del Nord. Il weekend di Carnevale si preannuncia all'insegna del bel tempo con un clima stabile e asciutto ad eccezione di qualche possibile isolata pioggia nelle regioni del Nord-Ovest. Il caldo anomalo si farà sentire da Nord a Sud, ma in particolare nelle Alpi dove lo zero termico si collocherà attorno ai 3000-3500 metri.

Ma entriamo nei dettagli con le previsioni di sabato 18 febbraio: nubi sparse su Liguria, Venezie e regioni tirreniche, con possibile sporadiche piogge fra Levante Ligure e Alta Toscana. Nel resto del paese bel tempo soleggiato con qualche nebbia nelle prime ore del mattino sulle pianure del Nord e coste dell’Alto Adriatico. Le temperature stazionari con valori al di sopra della media del periodo. Per domenica 19 febbraio, invece, tempo soleggiato lungo tutte le coste centrali adriatiche, Puglia ed Isole maggiori. Nuvole con qualche possibile pioggia in Liguria, Alta Toscana e Campania. Nelle prime ore del mattino nebbie sparse sulle pianura del Nord.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni: predomina una massa d'aria piuttosto mite

Anche l'ultima settimana di febbraio inizia con un clima anomalo. Bel tempo e sole lungo tutto lo stivale con il persistere di condizioni anticicloniche associate alla presenza di una massa d'aria piuttosto mite con temperature ben oltre la media del periodo. Bel tempo in buona parte del paese, ma non sono da escludere nubi basse e nebbie. Al Nord questo clima ha fatto nuovamente scattare l'allarme siccità con diverse regioni che vivono una vera e propria emergenza idrica.

Per lunedì 20 febbraio le previsioni segnalano bel tempo in tutto il paese con qualche nebbia, nelle prime ore del mattino, lungo il Po nel settore centrale della val Padana. Le temperature massime sopra la norma con valori ancora in salita in Veneto, Liguria e settore tirrenico. Anche per le giornate di martedì 21 e mercoledì 22 è prevista la stabilità anticiclonica con possibile cielo grigio in gran parte della pianure del Nord e nel settore intorno al Ligure con qualche pioviggine in Liguria. Tutto potrebbe cambiare nei giorni successivi, complice un indebolimento dell'alta pressione, coincidente anche l'arrivo da ovest di una perturbazione atlantica che potrebbe riportare finalmente qualche pioggia significativa.