Meteo weekend: maltempo nel primo fine settimana di febbraio 2025

Il mese di gennaio 2025 termina con un clima instabile e variabile con maltempo diffuso e moderato nelle regioni del Centro-Nord e neve sulle Alpi. Febbraio prende il via all'insegna di una forte ondata di piogge complice il passaggio della prima perturbazione del mese. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, piogge e maltempo nel primo fine settimana di febbraio

Il passaggio della perturbazione n.11 di gennaio, l'ultima del mese, si farà sentire nella giornata di venerdì 31 gennaio, ma anche nelle notte del 1 febbraio con fenomeni temporaleschi nelle regioni del Nord e Toscana. Torna anche a nevicare sulle Alpi. Non si registrano particolari criticità anche se l'arrivo di febbraio è nel segno del maltempo complice la presenza di un vortice depressionario in avvicinamento dal Sud Africa associato alla prima perturbazione del mese.

Piogge e temporali al Centro-Sud e Isole per tutto il weekend con il maltempo che si farà insistente anche nella giornata di domenica 2 febbraio. Nelle regioni del Nord, invece, è previsto un miglioramento. Ancora incerta la tendenza della prossima settimana anche se la tendenza delinea la presenza di una area di bassa pressione al Sud anche lunedì 3 febbraio.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 31 gennaio: bel tempo al Sud e nuvole nel resto del Paese. Torna il maltempo in Piemonte, Liguria, Lombardia, Basso Veneto, Emilia, Romagna e Toscana, mentre nevica sulle zone alpine. Le temperature massime crollano al Nord, mentre stabili nel resto del paese.

Nella giornata di sabato 1 febbraio ancora nuvole nelle regioni del Nord con il rischio di piogge nelle zone di Nord-Ovest, Veneto ed Emilia Romagna. Nubi sparse anche al Centro-Sud con nuvolosità diffusa tra Lazio, Abruzzo e Molise. Non si esclude qualche isolata pioggia nelle prime ore del mattino in Toscana, mentre tempo in peggioramento in Sicilia, Sardegna e Calabria meridionale.

Meteo, la tendenza della prima settimana di febbraio

Anche la giornata di domenica 2 febbraio sarà condizionata dall'arrivo della prima perturbazione del mese. Clima instabile e variabile in buona parte del Sud, Sicilia e Sardegna con nuvole e piogge, in alcune zone anche intense sotto forma di temporale. Nuvole in risalita verso le regioni del Centro con il rischio di piogge su Lazio, Abruzzo e Molise, Marche. Unica eccezione la Toscana. Bel tempo nelle regioni del Nord con schiarite. In aumento le temperature minime su medio Adriatico, Sud e Isole, le massime in aumento al Nord, mentre calano al Centro-Sud.

Lunedì 3 febbraio si faranno ancora sentire gli effetti della perturbazione n.1 del mese con piogge al Sud, Sicilia e Sardegna, mentre clima in miglioramento al Centro con ultimi rovesci nelle prime ore del mattino in Abruzzo e Molise. Bel tempo soleggiato al Nord, ma con un calo nelle temperature nei valori minimi.

Nei giorni successi la tendenza meteo delinea l'arrivo dell'alta pressione al Sud con il ripristino di condizioni stabili. Non si escludono nuvole in Calabria, Sicilia e Appennino centro-meridionale, schiarite nel resto del paese. Naturalmente per conferme o smentite vi consigliamo come sempre di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.