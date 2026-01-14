FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo weekend: maltempo e neve in arrivo su diverse regioni d’Italia

Nuvole e deboli piogge al Nord, soleggiato nel resto d'Italia. Nel fine settimana torna il freddo con la neve. Le previsioni meteo.
Clima14 Gennaio 2026 - ore 17:38 - Redatto da Meteo.it
La presenza di un promontorio anticiclonico continua a farsi sentire in Italia nella parte centrale di questa settimana. Clima stabile in gran parte del Paese con nuvole sparse al Nord e il rischio di deboli e intermittenti piogge nel Nord-Ovest e Toscana. Che tempo farà nel weekend?

Meteo, clima stabile in Italia dopo l'ondata di freddo e gelo

L'Italia è sotto l'influenza dell'alta pressione: clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale. Unica eccezioni le regioni di Nord-Ovest dove non si escludono nuvole e piogge deboli.

In vista del fine settimana le previsioni meteo delineano un'inversione di marcia con l'indebolimento dell'alta pressione complice l'arrivo di una nuova perturbazione e il rischio di piogge diffuse nelle regioni nord-occidentali e Isole maggiori. Ma lo scenario potrebbe anche cambiare.

Entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026: bel tempo soleggiato al Centro-Sud, Isole comprese a parte qualche nube tra Campania e Sicilia. Nuvole sparse al Nord, più compatte in pianura Padana, Liguria e regioni tirreniche con il rischio di deboli piogge sulla Liguria centro-orientale, Lombardia occidentale e Piemonte orientale. Le temperature massime restano stabili o in lieve aumento con valori che sfiorano i 15-16° al Centro e picchi fino ai 19° al Sud e Isole.

Giovedì 15 gennaio 2026 ancora cielo nuvoloso al Nord e lungo le regioni centrali tirreniche. Qualche nuvola anche sulle Marche, Sicilia e Sardegna, mentre bel tempo nel resto del Paese. Nel corso della giornata non si escludono deboli piogge sulla Liguria centro-orientale, Toscana, Lombardia occidentale e Piemonte orientale. Dal punto di vista termico temperature stazionarie con valori leggermente sopra la media.

Meteo, la tendenza per i giorni successivi in Italia

In vista del fine settimana la tendenza meteo delinea un indebolimento del promontorio sub-tropicale diretto verso Est lasciando spazio all'arrivo di una serie di sistemi perturbati. Tra venerdì 17 e sabato 18 gennaio 2026 è previsto il passaggio della perturbazione n.6 del mese, mentre la n.7 è attesa entro domenica sulle regioni del Nord e Sardegna.

Le previsioni meteo confermano un clima instabile e variabile seppure in un contesto mite considerando il periodo dell'anno. Le temperature resteranno superiori alla media lungo tutto lo stivale, mentre il limite delle nevicate sulle Alpi resterà abbastanza elevato e in generale non inferiore ai 1000 metri.

Nel dettaglio: venerdì 16 gennaio 2026 piogge sparse sulle regioni di Nord-Ovest, su Emilia occidentale, Toscana, Sardegna e ovest della Sicilia, mentre tornerà la neve sulle Alpi e le Prealpi centro-occidentali oltre 1000-1400 metri.

Sabato 17 gennaio 2026 si faranno sentire gli effetti della perturbazione n.6 del mese con piogge diffuse sulle regioni di Nord-Est, Toscana e Sardegna.

Da domenica 18 gennaio 2026 le piogge interesseranno le zone di Nord-Ovest, il settore medio-alto Tirreno, la Sardegna orientale e, in serata, i settori ionici. Nonostante il maltempo, dal punto di vista termico si delineano temperature miti per il periodo con picchi di anche 15° al Centro-Sud.

