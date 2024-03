Meteo weekend: maltempo per la domenica delle Palme, cosa ci attende?

Dopo una settimana di clima stabile dominato dall'alta pressione, il weekend della domenica delle Palme segna una inversione di marcia con l'arrivo di una forte ed intensa perturbazione. Maltempo con piogge e neve e un sensibile calo delle temperature. Ecco le previsioni meteo del weekend.

Meteo Italia, l'alta pressione lascia spazio al maltempo in Italia

Clima sereno e mite in Italia complice il rinforzo dell'alta pressione che ha visto schizzare le temperature con valori ben superiori alla norma. Nelle prossime ore è in arrivo la perturbazione n.8 del mese che non scalfirà l’area anticiclonica pur riportando brevi ed isolate piogge in diverse regioni. Tutto cambia con il passaggio della perturbazione n.9 di marzo prevista nel weekend della domenica delle Palme. Torna il maltempo, insomma, complice una massa d'aria fredda che potrebbe interessare il nostro paese già nel weekend di sabato 23 e domenica 24 marzo con un piogge, neve e un calo delle temperature che scenderanno ben al di sotto della norma.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 21 marzo: bel tempo stabile da Nord a Sud con il rischio di qualche annuvolamento solo nelle regioni del Nord e lungo l’Appennino. Nel corso della giornata non si escludono brevi e isolate precipitazioni sulle Alpi centro orientali e qualche nevicata ad alta quota. In serata la pioggia potrebbe bagnare Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana. Stabili le temperature massime o in leggero aumento con valori sempre miti.

Venerdì 22 marzo 2024 nuvole su medio Adriatico, Sud e Sicilia con il rischio di piogge e rovesci rilievi abruzzesi e molisani e in alcune regioni del Sud. Bel tempo con sole nel resto del paese, ma nelle prime ore del mattino non si escludono nebbie lungo la pianura padana centro-orientale e in Toscana. In calo le temperature massime, i valori restano tra 16-22°.

Meteo, le previsioni della domenica delle Palme

Che tempo farà la domenica delle Palme? Durante il fine settimana, da sabato 23 marzo, è previsto l'arrivo di una ampia onda depressionaria proveniente dal Nord Europa che interesserà dapprima le regioni settentrionali con piogge intense e nevicate verso i 1000 metri. Rischio di piogge e rovesci anche tra la Lombardia e il Triveneto. Nuvole sparse nelle regioni del Centro Italia, mentre al Sud ancora bel tempo con sole e picchi di oltre 20°.

Per domenica 24 marzo, Domenica delle Palme, l'aria fredda proveniente dal Nord Europa comincerà a farsi sentire non solo al Nord, ma anche nelle regioni centrali con un sensibile calo delle temperature. Nevicate oltre i 900-1300 m sulle Alpi di confine e rischio di locali e brevi precipitazioni lungo il Nordest, zone interne e adriatiche del Centro e la Campania.

Da lunedì 25 marzo la perturbazione comincerà a muoversi verso i Balcani, ma i suoi effetti si faranno sentire da Nord a Sud. L'aria fredda, infatti, interesserà le regioni del Sud andando così a ridimensionare il clima mite e primaverile. Al Nord-Ovest e Isole nuvole in aumento, mentre tempo soleggiato nel resto del paese. Intanto le previsioni delineano, tra martedì 26 e giovedì 28 o venerdì 29 marzo, una fase perturbata e instabile con precipitazioni significative, venti anche intensi e sbalzi termici.