Meteo le previsioni per la fine dell'anno 2023 nel dettaglio

Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend? Che tempo farà durante la fine dell'anno e nei primi giorni del 2024? Questo ultimo fine settimana dell’anno comincia con un tempo ancora stabile, caratterizzato dalla presenza di nubi, compatte soprattutto sulle zone pianeggianti e costiere del Nord e buona parte del Centro-Sud e da un clima relativamente mite per il periodo. Ecco tutti i dettagli.

Meteo: le previsioni per San Silvestro 2023

Grazie a previsioni meteo che descrivono un quadro dove protagoniste sono le correnti temperate e umide atlantiche che stanno gradualmente prendendo il posto dell’alta pressione, dopo un sabato piuttosto mite e soleggiato, anche se in molte regioni hanno fatto capolino nuvole e velature, domani, domenica 31 dicembre 2023 arriverà sull'Italia una veloce perturbazione - la numero 8 del mese - che porterà un peggioramento con il ritorno della poggia in parte del Nord e sulle regioni tirreniche. Per la gioia degli amanti della neve, però, cadranno nuovi fiocchi sulle Alpi almeno oltre i 1200 metri.

Il transito del sistema nuvoloso verrà seguito da un rinforzo dei venti da ovest o sud-ovest con conseguente mantenimento delle temperature su livelli generalmente sopra la media anche nelle ore notturne quando difficilmente si potranno osservare delle gelate alle basse quote.

Nello specifico per l'ultima domenica dell'anno si attendono schiarite anche ampie possibili sul medio Adriatico e in Sardegna. Prevalenza di nuvole altrove con piogge isolate in graduale arrivo su:

Liguria

Lombardia

Emilia

Venezie

Toscana

Piogge più diffuse e localmente moderate tra pomeriggio e sera mentre più sporadiche possibili anche nel versante tirrenico della penisola e sulla Sardegna occidentale. Nevicate oltre 1200-1500 metri lungo l’arco alpino.

Le tendenze meteo post weekend e primi giorni 2024

Terminato il weekend la nuova settimana e il nuovo anno prenderà il via con l'allontanarsi gradualmente della perturbazione. Già dal mattino di lunedì assisteremo al passaggio già a tempo asciutto al Nord-Est mentre qualche pioggia isolata potrà insistere fino al primo pomeriggio tra la Campania e il nord-ovest della Calabria.

Tra pomeriggio e sera non si esclude qualche occasionale piovasco anche nel sud della Sardegna. Per il resto avremo una nuvolosità variabile che lascerà spazio a qualche temporanea schiarita, più ampia a fine giornata in Val Padana dove però potranno formarsi delle nebbie nella notte successiva.