Meteo, weekend invernale con freddo e gelo sull'Italia: le previsioni

Prosegue l'ondata di freddo invernale in Italia. Con la fine di novembre segnato dalla perturbazione n.13, il mese di dicembre inizia con freddo, pioggia e gelo in buona parte del paese. Scopriamo le previsioni meteo del primo fine settimana da Nord a Sud.

Meteo, neve e freddo al Nord nei primi di dicembre

Il passaggio dell'ultima perturbazione di novembre, la numero 13, si è fatta sentire in buona parte del paese con una nuova ondata di maltempo e piogge. L'ondata di maltempo non si placa nemmeno con l'arrivo di dicembre: i primi due giorni saranno caratterizzati da un clima di stampo invernale con fenomeni temporaleschi, freddo e neve. Piogge e rovesci non solo nelle regioni del Nord, ma anche in Campania, mentre abbondanti nevicate sono previste sulle Alpi e nelle zone di bassa collina. Venerdì 1 dicembre i fenomeni climatici più intensi sono previsti tra Alpi, Lombardia, Nordest e settore ligure. Nella giornata di sabato 2 novembre, la coda del fronte potrebbe interessare nuovamente la Lombardia e il Nordest per poi scivolare giù raggiungendo anche alcune regioni del Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo. Se la giornata di giovedì 30 novembre è stata all'insegna di un clima variabile e instabile con cielo nuvoloso e precipitazioni irregolari al Nord, venerdì 1 dicembre persiste un cielo coperto in buona parte del Nord e alta Toscana con fenomeni temporaleschi che interesseranno Levante ligure, alta Toscana e a ridosso delle Alpi. Prevista anche la neve oltre i 1600-2000 metri. Bel tempo al Centro-Sud con cielo poco nuvoloso e temperature in aumento con picchi di anche 25°-30° in Sicilia.

Meteo, le previsioni del primo weekend di dicembre

Che tempo farà nel primo fine settimana di dicembre? Sabato 2 dicembre si faranno ancora sentire gli effetti della perturbazione n.13 di novembre con piogge e rovesci diretti verso le regioni centrali, la Campania e le regioni di Nordest. Previste piogge diffuse e nevose sui rilievi del Triveneto con la possibilità di nevicate anche a fondovalle nel nord dell’Alto Adige. Nelle prime ore del pomeriggio è previsto un miglioramento. Domenica 3 dicembre tempo stabile e soleggiato in buona parte del paese complice la rimonta dell'alta pressione. In aumento anche le temperature anche se il weekend sarà freddo per la presenza di una intensa corrente settentrionale.

Brusco calo delle temperature nella giornata di domenica 2 dicembre soprattutto nelle regioni del Nord dove persisterà un clima di stampo invernale con valori diurni al di sotto dei 10° e il rischio di gelate all'alba. La tendenza per la prossima settimana, per intenderci quella dell'Immacolata, è all'insegna di freddo e neve per l'arrivo della prima perturbazione del mese che farà cadere la dama bianca fino a quote molto basse.