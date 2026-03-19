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Meteo che tempo farà nel weekend? Freddo in aumento e rovesci improvvisi domenica al Centro-Sud

Che tempo farà nel fine settimana in Italia? Le previsioni meteo delineano ancora piogge e temporali.
Clima19 Marzo 2026 - ore 12:35 - Redatto da Meteo.it
Clima19 Marzo 2026 - ore 12:35 - Redatto da Meteo.it

L'Italia è ancora nella morsa del maltempo per il transito della perturbazione n.7 del mese che ha riportato non solo piogge e rovesci, ma anche freddo con un deciso calo delle temperature. Scopriamo insieme le previsioni del weekend.

Meteo, piogge e freddo sull'Italia

Si delinea un weekend all'insegna delle piogge in gran parte d'Italia, in particolare sulle regioni del Sud dove si farà sentire il transito della perturbazione n.7 del mese di marzo con fenomeni temporaleschi intensi e diffusi. Al Centro-Nord, invece, è previsto un deciso miglioramento del clima con un aumento anche delle temperature. Venerdì 20 marzo, giorno dell'Equinozio di primavera, sarà una giornata climaticamente tranquilla con qualche breve ed isolato episodio di instabilità sull'estremo Sud. Nel weekend piogge e rovesci sporadici al Nord con un brusco calo delle temperature lungo tutto lo stivale con valori di gran lunga inferiori alla media del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 19 marzo 2026, giorno della Festa del Papà. Bel tempo soleggiato al Nord, Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Nuvole diffuse nel resto del Paese con il rischio di piogge su Molise, Puglia, Basilicata, rilievi campani, Calabria e Sicilia settentrionale. Torna anche la neve intorno a 900-1200 metri sui relativi rilievi. Dal punto di vista termico temperature in risalita nei valori massimi, in particolare al Centro-Nord e Sardegna.

Venerdì 20 marzo 2026 schiarite sulle regioni del Nord e centrali tirreniche, mentre nuvole nel resto del Paese, ma con scarso rischio di piogge. Attenzione: non si escludono rovesci isolati e sporadici nel nord della Sicilia e dal pomeriggio in Calabria. Le temperature massime in lieve rialzo nelle regioni del Sud, mentre in lieve calo altrove con valori per lo più nella media o leggermente sotto.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia

Le previsioni meteo del weekend 21-22 marzo 2026 vedono l'Italia ancora esposta a correnti orientali relativamente fredde con temperature ancora sotto la media. Nella giornata di sabato 21 marzo piogge e temporali sulle regioni del Nord, mentre da domenica 22 marzo il maltempo raggiungerà il Lazio, l’Appennino centrale, le restanti regioni del Sud e le Isole. Anche l'inizio della prossima settimana è nel segno del maltempo con il rischio di rovesci e temporali anche tra lunedì 23 e martedì 24 marzo.

Dati alla mano, la prima perturbazione attiva è prevista sull'Italia tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo andando ad interessare gran parte del Paese. Come sempre per conferme ed aggiornamenti vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Marzo ore 12:37

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