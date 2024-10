Meteo weekend: ultimo fine settimana di ottobre con piogge e temporali

Il maltempo si conferma l'indiscusso protagonista in Italia complice il passaggio di due perturbazioni in arrivo nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre. In particolare da venerdì 25 è previsto un peggioramento del tempo con piogge battenti e fenomeni temporaleschi intensi da Nord a Sud. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, ancora maltempo in Italia: le previsioni

L'Italia deve ancora fare i conti con una forte e intensa ondata di maltempo causata dal passaggio di due perturbazioni. La prima, la n.8, dopo essersi allontanata verso il basso mar Mediterraneo e il Nord Africa, è tornata protagonista in l’Italia con piogge e temporali in particolare le regioni nel Centro Nord e in Sardegna.

Da venerdì 25 ottobre, invece, è previsto il passaggio della perturbazione n.9 di ottobre che farà il suo ingresso nel Mediterraneo accompagnata da un vortice di bassa pressione. Piogge e temporali sono previsti durante tutto il fine settimana con un primo possibile miglioramento nelle prime ore di domenica 27 ottobre. Nonostante le piogge e il maltempo il clima resterà mite con temperature di gran lunga superiori ai valori del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con giovedì 24 ottobre: nuvole e schiarite nelle regioni del Sud e Sicilia dove non si escludono piogge e temporali nelle zone interne di Campania, nord Puglia, Basilicata e Sicilia. Nubi compatte nelle regioni del Centro Nord con piogge e fenomeni diffusi. Le temperature stazionarie con valori compresi tra i 17-23° e picchi di anche 24-26°.

Nella giornata di venerdì 25 ottobre ancora maltempo in diverse regioni d'Italia, in particolare in Liguria e Toscana. Non si escludono piogge e temporali anche in Sardegna, aree interno del Centro, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Stabili le temperature con valori in rialzo in Sardegna.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni

Che tempo farà nel fine settimana? La giornata di sabato 26 ottobre sarà condizionata dall’approfondimento di un vortice di bassa pressione nel Mediterraneo occidentale associato al passaggio della nona perturbazione del mese. Le previsioni meteo delineano ancora maltempo con piogge e temporali nelle zone di Nord Ovest con il rischio di fenomeni violenti e intensi in Liguria e Piemonte. Non si escludono piogge, seppur deboli, tra Nord Est, Emilia, Nord Ovest della Toscana e in Sardegna. Il vortice di bassa pressione richiamerà venti di Scirocco che garantiranno un clima mite con temperature stabili e valori intorno ai 18° e picchi di anche 25° in Sicilia.

Domenica 27 ottobre la perturbazione dovrebbe allontanarsi dall'Italia con un parziale miglioramento del clima nelle regioni di Nord Ovest dove non mancheranno ultime piogge nelle prime ore del mattino. Le temperature ancora miti con valori stabili. Per l'inizio della prossima settimana è previsto il rinforzo dell’alta pressione con un clima più stabile e sereno. Naturalmente si tratta solo di una tendenza, come sempre per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.