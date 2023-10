Meteo, weekend estivo in Italia con picchi di temperature oltre i 31°

L'autunno non decolla in una Italia sempre più calda complice il consolidarsi dell'anticiclone africano che ha riportato caldo e temperature estive lungo tutto lo stivale. Anche il primo weekend di ottobre è nel segno di una anomalia climatica con un aumento delle temperature che sfiorano valori tipici del mese di luglio e agosto. Ecco le previsioni meteo del weekend.

Meteo, prosegue il caldo anomalo in Italia: fino a quando durerà?

Bel tempo e sole da Nord a Sud. L'Italia è nella morsa del grande caldo con un'ondata anomala che ha fatto innalzare le temperature verso valori di gran lunga superiori alla media del periodo. I primi dieci giorni di ottobre sono stati segnati da un’anomalia climatica eccezionale con un vero e proprio record di caldo causato dal rinforzo dell'anticiclone nord africano che torna a consolidarsi verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo centrale. La colonnina di mercurio segna temperature fuori la norma sia nelle ore diurne che notturne con valori minimi intorno ai 15° e picchi di 30-32°. Il caldo si fa sentire anche in montagna dove lo zero termico è raggiunto tra 3800 e 4400 metri.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, sabato 7 ottobre: tempo stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale con cielo sereno. Nelle prime ore del giorno locali banchi di nebbia solo in val padana e nelle valli della Toscana che, nelle prime ore del pomeriggio, raggiungeranno anche l’Appennino meridionale e nelle zone interne delle Isole. Persiste il caldo anomalo in tutta Italia con le temperature che registrano un nuovo picco al Nord con valori compresi tra i 29-30°. Anche domenica 8 ottobre tempo soleggiato da Nord a Sud con qualche leggera foschia solo in val padana e nelle valli della Toscana. Non si placa il caldo anomalo con temperature ancora aumento al Nord e nel resto del Paese.

Meteo, la tendenza dei giorni successivi in Italia

L'autunno è ancora ben lontano dall'Italia alle prese con l'anticiclone nord africano che si farà sentire con aria calda e temperature estive almeno fino alla metà del mese di ottobre. L'alta pressione sub-tropicale sarà l'indiscussa protagonista delle condizioni meteo in Italia e in buona parte dell'Europa centro-occidentale. Le previsioni meteo delineano tempo soleggiato e caldo anomalo anche la prossima settimana di ottobre con temperature inconsuete per il periodo dell'anno con anomalie climatiche molto marcate al Centro-Nord.

Previsti, infatti, picchi di 30-32° in buona parte del paese con un +4-8° rispetto alla norma. La presenza dell'anticiclone africano eviterà l'arrivo di nuove perturbazioni e di aria più fresca almeno fino alla metà di ottobre. L'estate non molla la presa in tutta Italia dove assisteremo ad un prolungamento della stagione estiva.