Meteo weekend: che tempo farà nel secondo fine settimana del mese di maggio 2025

L'Italia sta facendo i conti con gli ultimi effetti della perutrbazione n.3 del mese che sta insistendo nelle regioni del Centro-Nord con fenomeni temporaleschi e un calo delle temperature. Tutto è destinato a cambiare in vista del fine settimana con la rimonta dell'alta pressione e il ripristino di condizioni climatiche stabili. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, dopo le piogge torna il sole in Italia?

Clima ancora instabile e variabile in Italia complice la presenza di una circolazione depressionaria che ha riportato piogge e temporali lungo tutto lo stivale, ma anche in Europa meridionale. Nella giornata di venerdì 9 maggio 2025 tempo in peggioramento anche al Sud complice il passaggio della perturbazione n.3 del mese che insisterà proprio nelle regioni meridionali ed Isole con fenomeni temporaleschi anche intensi. Al Centro-Nord, invece, dopo giorni di piogge è tempo di schiarite con il ripristino di un clima più stabile e soleggiato proprio in vista del secondo weekend di maggio. Si tratta di una fase temporanea, visto che la tendenza meteo delinea per la prossima settimana il ritorno del maltempo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 9 maggio: nuvole e rischio di piogge, anche intense, su buona parte del Sud. Unica eccezione il Nord della Campania. Alternanza tra nuvole e schiarite nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna, mentre rovesci e temporali si faranno più insistenti nel corso della giornata su Alpi, zone interne del Centro e sud della Sardegna, con locali sconfinamenti sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto e lungo le coste adriatiche di Marche, Abruzzo e Molise. In calo le temperature da Nord a Sud. Sabato 10 maggio 2025 schiarite e bel tempo al Nord e lungo le aree costiere ad esclusione della Liguria dove si delinea una giornata climaticamente instabile con piogge e fenomeni localmente temporaleschi. Non si esclude il rischio di piogge anche sull’Appennino settentrionale tra Emilia e Toscana e nelle zone interne di Marche meridionali, Abruzzo, Lazio centro-meridionale, Molise, Campania, Basilicata occidentale, nord Calabria e Sardegna. In aumento le temperature lungo tutto lo stivale con i valori che sfiorano i 20-23° al Nord e oltre i 25° al Sud.

Meteo, che tempo farà nel weekend del 10-11 maggio 2025?

Il secondo weekend del mese di maggio 2025 è nel segno dell'alta pressione con il ritorno di un clima stabile e soleggiato proprio in concomitanza con la Festa della Mamma prevista per domenica 11 maggio. Bel tempo con sole su buona parte delle regioni del Nord e settore peninsulare, mentre nuvole nelle zone di Nord-Ovest e Isole. Nel pomeriggio non si escludono episodi di instabilità con il rischio di piogge e temporali in Appennino e lungo le Alpi. Stabili le temperature con valori compresi intorno ai 20°.

La prossima settimana è previsto l'arrivo di un nuovo sistema perturbato nelle regioni del Sud, ma con effetti anche su Lazio e Abruzzo. Previsti fenomeni temporaleschi intensi con il rischio di grandinate anche in Calabria, Sicilia e Sardegna. Maltempo anche al Centro-Nord con rovesci e temporali intensi. Tra martedì 13 e mercoledì 14 maggio la pressione potrebbe avere un altro modesto rialzo ma con effetti limitati nel rendere più stabile l’atmosfera sul nostro Paese. Le tendenze meteo delineano il ritorno del maltempo con piogge e rovesci complice anche l'arrivo di una nuova perturbazione in arrivo dall'Africa e diretta verso le Isole e il Sud. Come sempre per conferme ed ulteriori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.