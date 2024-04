Meteo weekend: le previsioni per il fine settimana del 13 e 14 aprile 2024

Il sole sarà protagonista di questo fine settimana quasi estivo, con temperature ovunque sopra alla media di periodo. Gli effetti dell'anticiclone porteranno le colonnine di mercurio a segnare valori anche di 10/12 gradi superiori a quelli tipici di metà aprile.

Meteo, fine settimana (13-14 aprile) con temperature da inizio estate

Il calendario ci ricorda che manca ancora un po' al solstizio d'estate, anche se il clima decisamente mite sembra dire il contrario. Quello che è appena iniziato sarà un fine settimana dal sapore tipicamente estivo, con temperature ben al di sopra della media di metà aprile.

Responsabile di questa anomalia termica è l'anticiclone africano - associato a una massa d'aria di origine sub-tropicale - che si spinge fino all'Europa centrale e manterrà stabile l'alta pressione per tutto il weekend su quasi tutta la Penisola.

Nella giornata di oggi - sabato 13 aprile - il tempo risulterà stabile e soleggiato in tutte le regioni, con qualche possibile modesta velatura in transito sulle regioni settentrionali. Temperature in generale aumento, con valori massimi pomeridiani fino a 27-28 gradi nelle aree interne di pianura del Centro-Nord e delle Isole. Lo zero termico si porterà a quota 3800-4000 metri. I venti saranno per lo più deboli, settentrionali su basso Adriatico, Ionio e Canali delle Isole.

La situazione resterà immutata anche per la giornata di domani - domenica 14 aprile - con il tempo perlopiù soleggiato, a parte qualche leggera velatura che potrà interessare il Nord e la Sicilia. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con valori massimi pomeridiani generalmente compresi tra 22 e 28 gradi. Possibili punte di 29-30 gradi potrebbero registrarsi nelle valli e aree di pianura del Nord e delle regioni del Centro-Sud. Lo zero termico resterà stabile sui 3800-4000 metri.

Previsioni meteo prossimi giorni

Dopo un fine settimana dai valori decisamente sopra alle medie di periodo, la situazione tenderà a stabilizzarsi nel corso della prossima settimana. Già nella giornata di martedì il vortice depressionario farà sentire i suoi effetti in modo più deciso, riportando i termometri a valori più consoni alla metà di aprile.