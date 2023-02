Meteo, weekend di Carnevale tra alta pressione e piogge locali

L'alta pressione continua ad essere l'indiscussa protagonista in Italia. Le previsioni meteo dei prossimi giorni e del weekend di Carnevale segnalano bel tempo da Nord a Sud con le temperature in aumento, clima mite e qualche isolata pioggia. La persistenza dell'alta pressione determina un peggioramento della qualità dell'aria con un'aggravarsi della siccità nelle regioni del Nord.

Meteo Carnevale, tempo anomalo e calma meteorologica sull’Italia: scatta allarme siccità al Nord

L'Italia è nel vortice dell'alta pressione con un clima anomalo caratterizzato da assenza di precipitazioni importanti, bel tempo, sole e temperature che sfiorano anche i 16-17°. Una condizione di calma meteorologica che dovrebbe proseguire fino all'inizio della prossima settimana, anche se da domenica 19 febbraio è previsto un aumento della nuvolosità. L'assenza di piogge significative, unite al caldo anomalo, sta determinando un peggioramento della qualità dell'aria, ma anche l'aggravarsi dello già persistente stato di siccità in diverse regioni settentrionali.

Siccità sul lago di Garda: l'isola di San Biagio, nota anche come isola dei Conigli, in questi giorni è raggiungibile a piedi da Manerba. Una conseguenza dell'emergenza idrica che vive il bacino #isoladisanbiagio #isoladeiconigli #siccità #lagodigarda #localteam pic.twitter.com/0aiLlQoDlg — Local Team (@localteamtv) February 16, 2023

Il livello di siccità sul lago di Garda ha reso possibile raggiungere l'isola di San Biagio, conosciuta come isola dei Conigli, a piedi da Manerba. Una conseguenza dell'emergenza idrica che da settimane si è registrata nel bacino. Intanto la Coldiretti ha lanciato l'allarme: "la situazione è peggiore del 2022 quando si è registrato una perdita di almeno 6 miliardi di euro nei raccolti a causa della siccità. Con il Po a secco rischia un terzo del Made in Italy a tavola che si produce proprio della Pianura Padana dove si concentra anche la metà dell’allevamento nazionale. Dal grano duro per la pasta alla salsa di pomodoro, dai grandi formaggi come Parmigiano reggiano e il Grana Padano ai salumi più prestigiosi come il prosciutto di Parma o il Culatello di Zibello fino alla frutta e alla verdura la produzione della food valley rappresenta la punta di diamante del Made in Italy alimentare in Italia e nel mondo".

#Siccità, al Ponte della Becca di #Pavia il livello del Po a -3,3 mt sotto lo zero idrometrico. Stessa situazione dell’estate scorsa e preoccupazioni per le coltivazioni. Le previsioni non indicano piogge per i prossimi giorni @RaiNews pic.twitter.com/UBK5MrcBQG — Paolo Maggioni (@paolomaggioni) February 15, 2023

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 17 febbraio: al Nord nubi basse e locali nebbie in valle padana e lungo le coste dell’alto Adriatico che, con il passare delle ore, raggiungeranno anche l’estremo Nordest e Liguria. Nel resto del paese bel tempo con sole. Al Centro-Sud previste nubi basse in particolare nelle regioni tirreniche, Sicilia e nord della Sardegna. Le temperature in aumento con valori ben oltre la norma del periodo con picchi di 15-17°.

Meteo weekend di Carnevale: tempo generalmente soleggiato

Il bel tempo proseguirà per tutto il weekend di Carnevale che sarà all'insegna di un clima mite con tempo generalmente soleggiato e cielo sereno e poco nuvoloso. Previste nubi basse e qualche annuvolamenti tra Liguria di Levante e il nord della Toscana dove, non sono da escludere, isolate e brevi piogge. Le temperature si confermano oltre la norma.

Domenica 19 febbraio, invece, schiarite all'estro Sud e Nord-Ovest, ma anche in Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise. Nel resto del paese il sole lascerà spazio alle nuvole, in alcune zone molto compatte, accompagnate da piogge deboli e pioviggini che interesseranno la Liguria, alta Toscana, Friuli Venezia Giulia, basso Lazio e le zone interne della Campania. La massa d’aria mite presente sul territorio proseguirà con un aumento delle temperature minime lungo tutto lo stivale, mentre i valori massimi subiranno un lieve calo nelle zone coperte dalle nuvole. In generale le temperature saranno di gran lunga superiori ai valori del periodo. Stando alle previsioni dei prossimi giorni, l’alta pressione dovrebbe insistere almeno fino all’inizio della prossima settimana con un clima mite e condizioni meteo stabili ovunque.