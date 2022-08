Meteo, tendenza weekend: caldo estivo, decisamente più sopportabile. Le previsioni del tempo

Dopo una forte ondata di maltempo, le previsioni meteo per il terzo weekend di agosto sono all'insegna del caldo da Nord a Sud. Per il fine settimana da venerdì 19 a domenica 21 agosto, infatti, lungo tutto lo stivale torneranno condizioni climatiche di stabilità diffusa complice il passaggio dell’Anticiclone delle Azzorre.

Meteo weekend: in arrivo l'Anticiclone delle Azzorre

Le previsioni meteo per il weekend del 19-21 agosto delineano una condizione di stabilità climatica da Nord a Sud. Dopo giorni di maltempo e piogge, in alcuni casi anche intense con grandinate, la tendenza meteo dei prossimi giorni è all'insegna del bel tempo e del caldo lungo tutto lo stivale. L'Italia si prepara così a vivere un fine settimana climaticamente stabile grazie all'arrivo verso l’Europa e il Mediterraneo dell’Anticiclone delle Azzorre che porterà temperature molto più vicine alla media del periodo. Farà caldo si, ma sarà sopportabile in particolare nelle regioni del Sud e Isole dove la colonnina di mercurio ha superato nelle ultime settimane anche i 40°.

Non solo, durante il weekend oltre al passaggio dell’Anticiclone delle Azzorre è da segnalare anche la presenza dei venti di Maestrale al Sud e Isole, in particolare modo su Sardegna, Canale di Sicilia e Puglia. Nella giornata di sabato 20 agosto ampie schiarite sulle pianure e lungo le coste, mentre qualche possibile annuvolamento potrebbe presentarsi solo in Sicilia, lungo l’Appennino e nelle Alpi centro-orientali.

Le previsioni meteo del weekend 19-21 agosto: tempo caldo e stabile

Durante il terzo fine settimana di agosto tempo perlopiù stabile da Nord a Sud grazie all'arrivo dell’Anticiclone delle Azzorre che favorirà una condizione climatica favorevole con temperature calde, ma sopportabili. Attenzione non è da escludere qualche breve ed isolato rovescio che potrebbe interessare i settori più settentrionali delle Alpi e i rilievi della Calabria.

Poco cambia nella giornata di domenica 21 agosto visto che le previsioni meteo saranno simili con tempo stabile e sereno anche lungo le Alpi con qualche sporadico temporale nelle prime ore del pomeriggio sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Una situazione climatica di caldo stabile che, salvo sorprese, proseguirà anche nei primi giorni della prossima settimana di agosto.