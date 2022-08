Meteo: forti temporali al Centro Nord, rischio nubifragi e grandine. Ecco dove e quando

Caldo al Sud e Isole e pioggia in arrivo al Centro-Sud. I prossimi giorni delineano una situazione metereologica con una Italia divisa in due, visto che nelle regioni del Centro-Nord è previsto l'arrivo di intensi temporali, in alcuni casi anche grandinate, mentre persiste uno stato di caldo e afa al Sud e Isole. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, Italia spaccata in due: piogge al Centro-Nord, caldo al Sud e Isole

La situazione climatica per la terza settimana di agosto delinea una Italia letteralmente spaccata in due. Al Centro-Nord previsto il ritorno della pioggia con temporali intensi e possibili grandinate, mentre al Sud e Isole persiste una intensa fiammata africana con temperature che potrebbero sfiorare i 40°. Il Nord nelle prossime ore dovrà fare i conti con la perturbazione numero 4 del mese in arrivo dalla Francia verso le regioni centro-settentrionali che porterà una fase temporalesca, a tratti anche molto perturbata, dapprima nelle regioni del Nord e successivamente al Centro.

Proprio per le regioni del Centro-Nord è scattato l'allarme per possibile rischio nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento, con conseguenti frane ed esondazioni. La situazione dovrebbe già migliorare con l'arrivo del weekend con il ritorno di tempo stabile e caldo lungo tutto lo stivale. Per la giornata di giovedì 18 agosto rovesci e temporali in arrivo sulla Lombardia, Liguria di levante, Triveneto, Emilia e Toscana. Il maltempo si farà sentire con forte intensità anche in Umbria, Marche, Lazio con qualche strascico, seppur leggero, al nord della Sardegna. Nel resto del paese, invece, persiste il bel tempo con caldo sole e temperature che sfioreranno anche i 36-38 gradi al Centro, mentre i 40-43° al Sud e Sicilia.

Meteo, previsioni e tendenza prossimi giorni: in arrivo l'Anticiclone delle Azzorre

La perturbazione numero 4 del mese di agosto si farà sentire anche nella giornata di venerdì 19 agosto. L'aria meno calda, complice il soffio dei venti di Maestrale, smorzerà la calura anche al Centro, in Sardegna e sul basso Tirreno. La situazione climatica è destinata a migliorare dapprima sulla bassa Val Padana e in Liguria, anche se il rischio temporali è ancora presente su Alpi lombarde, Trentino Alto Adige, Prealpi venete e Friuli. Nelle regioni del Sud e Isole persiste bel tempo soleggiato con temperature che sfioreranno i 35° in Puglia con picchi di 40° nelle Isole, sud-est della Calabria e Sicilia.

Per il terzo fine settimana di agosto è previsto poi il ritorno del bel tempo ovunque con una fase di stabilità diffusa complice l'estendersi verso l’Europa e il Mediterraneo delle Anticiclone delle Azzorre che favorirà temperature nella media con un caldo tipicamente estivo, ma sopportabile. Qualche annuvolamento è previsto nel nord della Sicilia, lungo l’Appennino e nelle Alpi, mentre nella giornata di domenica 21 agosto è possibile qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi del basso Lazio, dell’Appennino meridionale e del sud della Sicilia.