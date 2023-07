Meteo, weekend "bollente" sotto il sole e caldo africano: ecco le città dove i termometri arriveranno a sfiorare i 40°

L'Italia si prepara al primo weekend bollente di luglio. Da sabato 8 luglio, infatti, al via una intensa ondata di calore che si farà sentire ancora di più la prossima settimana. Dopo una lunga fase di instabilità climatica segnata da piogge e rovesci, anche torrenziali, sembra iniziata davvero l'estate 2023.

Meteo, le previsioni del weekend: afa e temperature oltre i 40°

Una fiammata africana è in arrivo sull'Italia. Nel secondo fine settimana di luglio, sabato 8 e domenica 9, al via la seconda ondata di calore dell'estate con temperature che sfioreranno e, in alcuni casi, supereranno anche i 40°. L'arrivo dell'Anticiclone Nord-Africano lungo il Mediterraneo, accompagnato da una massa d'aria calda di origine sahariana si farà sentire per tutto il weekend, ma anche la prossima settimana. Previste temperature al di sopra della media con valori oltre i 40° al Centro-Sud, Sicilia e Sardegna. Il caldo si farà sentire anche al Nord e in particolare sulle Alpi dove lo zero termico si porterà a quote inusuali.

Attenzione, l'arrivo del caldo e l'innalzamento della temperature non sono causate dal fenomeno ciclico e naturale chiamato El Nino che da pochissimo ha preso il via nell’oceano Pacifico meridionale. Ma entriamo nei dettagli con le previsioni di sabato 8 luglio 2023, con calura e afa in aumento lungo tutto lo stivale. Bel tempo soleggiato da Nord a Sud con qualche presenza di residua nuvolosità al mattino su Alpi e Nord-Ovest e nelle prime ore del pomeriggio lungo Alpi centro-orientali. In aumento le temperature con valori compresi tra i 28-35° e picchi di oltre 36° nelle Isole.

La tendenza meteo: caldo e afa in arrivo in Italia

Anche domenica 9 luglio 2023 bel tempo soleggiato in tutta Italia. Temperature in aumento sia nei valori minimi che massimi. La tendenza meteo per i prossimi giorni delinea ancora un clima afoso con l'ondata di caldo che raggiungerà il suo apice in tutte le regioni. Tra lunedì 10 e martedì 11 luglio, infatti, ancora sole e caldo lungo tutto stivale con i valori delle temperature al di sopra di 5-8° della media. Previsti, infatti, picchi di oltre 40° a conferma di una fiammata africana in tutto il paese.

A cavallo tra martedì 11 e mercoledì 12 luglio è prevista una leggera tregua nelle regioni del Nord interessate dal passaggio di una rapida perturbazione atlantica che determinerà una lieve attenuazione del calore. Nel resto del Paese ancora caldo, afa e temperature sopra la media con una massa d’aria rovente destinata a soffocare il Sud e le regioni centro-meridionali.