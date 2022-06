Meteo. Weekend 4-5 giugno, caldo estremo con punte di 38-40°C, violenti temporali al nord, ecco dove

Il primo weekend di giugno, sabato 4 e domenica 5, vede l'Italia attraversata da caldo e piogge. Se il sud vive una fortissima ondata di calore con temperature che toccheranno anche i 40° in Sardegna, le regioni del settentrione faranno i conti con annuvolamenti e violenti temporali. Ecco le previsioni meteo del fine settimana.

Meteo weekend 4-5 giugno: caldo e piogge dividono l'Italia

Temperature da record in arrivo nelle regioni del sud e isole che vivranno il primo weekend di giugno, sabato 4 e domenica 5, alle prese con un clima tipicamente estivo. La calura e l'afa saranno le protagoniste indiscusse di un fine settimana che vede il sud fare i conti con l'anticiclone africano di gran lunga più intenso e caldo di quello di maggio. Le previsioni meteo, infatti, segnalano un vero e proprio record delle temperature con le massime al di sopra di 10-12° rispetto alla media stagionale del periodo. Non solo, nelle zone interne di pianura e nelle isole di Sicilia e Sardegna sono previsti picchi di anche 40°.

Anche al nord sono previste temperature alte con una massima variabile tra i 30-35° in Emilia Romagna e Lombardia con la città di Milano che toccherà i 33°. Attenzione: le regioni settentrionali, oramai ai margini dell'anticiclone africano, saranno attraversate da un flusso di aria più umida che comporterà un clima instabile.

Meteo, le previsioni di sabato 4 e domenica 5 giugno

Se nelle regioni del sud sarà un weekend tipicamente estivo, per non dire da agosto, le regioni del settentrione dopo un sabato stabile saranno attraversate dalla prima perturbazione del mese accompagnata da temporali e rovesci anche di carattere intenso nelle zone alpine e di pianura. Per la giornata di sabato 4 giugno, le previsioni meteo sono all'insegna del bel tempo, ma sono previsti anche degli annuvolamenti nelle prime ore del pomeriggio con possibili rovesci in Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli. Temperature record al centro-sud con valori previsti tra i 35° e 40°.

Per la giornata di domenica 5 giugno, invece, le regioni del nord saranno colpite da una serie di temporali, anche intensi, nelle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Previsti annuvolamenti anche nelle regioni del centro e Sardegna, mentre tempo instabile al sud e in Sicilia. Le temperature resteranno stabili intorno ai 35° con picchi di 40° previsti solo nelle isole.