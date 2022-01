Meteo week-end: le previsioni del tempo per il fine settimana di sabato 29 e domenica 30 gennaio

Si preannuncia un weekend all'insegna del bel tempo in tutta Italia. Le previsioni meteo di sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022 segnano l'allontanamento della perturbazione numero 6 del mese con un conseguente miglioramento delle condizioni climatiche. Vediamo come sarà il tempo per questo ultimo fine settimana di Gennaio 2022.

Meteo Weekend: sole e bel tempo in tutta Italia

L'ultima settimana del mese di gennaio 2022 segna un generale miglioramento del tempo sul medio Adriatico e al Sud Italia. Per le giornate di sabato 29 e domenica 30 gennaio, infatti, le previsioni meteo segnalano un veloce allontanamento della perturbazione numero 6 del mese che ha causato un abbassamento delle temperature nelle regioni centro-meridionali.

L'alta pressione, ancora presente nelle regioni del Nord, è pronta ad estendersi anche al centro-sud con una diminuzione del freddo e del vento. Attenzione: il miglioramento previsto per le regioni del Sud è solo temporaneo visto che le previsioni meteo per i primi giorni di febbraio segnalano il possibile arrivo di una nuova perturbazione dal Nord Europa.

La perturbazione numero 7 del mese dovrebbe scansare ancora una volta le zona del Nord protette dall'arco alpino. Una condizione che determinerà l'assenza di piogge e rovesci con l'intensificarsi dell'allarme siccità che da settimane sta facendo preoccupare le regioni del Settentrione. In particolare a soffrire è la zona del nord-ovest dove pioggia e neve sono grandi assenti da circa un mese e mezzo. Per fortuna da segnalare il ritorno dei venti che contribuiranno al dissolvimento della nebbia con un miglioramento delle condizioni d'aria.

Previsioni meteo di sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022

Ma passiamo nel dettaglio alle previsioni meteo del weekend. Per la giornata di sabato 29 gennaio 2022 si segnalano nelle prime ore del mattino la presenza di nuvole e qualche precipitazione in Calabria e Sicilia. La situazione dovrebbe migliorare nel corso della giornata. Nel resto d'Italia, invece, è previsto un clima soleggiato con un possibile rischio di nuvole solo ad alta quota al Centro-Nord e al Sud e in Sicilia. Al Nord si segnalano possibili nebbie o strati di nubi basse in pianura padana e coste adriatiche. Le temperature sono in leggero calo in tutto lo stivale, mentre all'alba potrebbe registrarsi gelate al Nord e nelle aree interne del centro.

Per la giornata di domenica 30 gennaio 2022, invece, sole e bel tempo lungo tutto lo stivale. Possibili nuvole sparse solo in Liguria, Toscana, Umbria e Sardegna. Da segnalare nelle prime ore del mattino la presenza di banchi di nebbia sulla Valpadana centro-orientale.