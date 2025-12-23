Meteo: Vigilia, Natale e Santo Stefano tra pioggia, freddo, vento e neve anche a bassa quota

Una intensa perturbazione sta attraversando l'Italia nel giorni di Natale 2025. Piogge, venti e nevicate abbondanti sulle Alpi in vista della Vigilia di Natale: nelle prossime ore è previsto anche un brusco calo delle temperature. Scopriamo insieme le previsioni meteo in vista della Vigilia, giorno di Natale e Santo Stefano.

Meteo, le previsioni per la vigilia di Natale 2025

Il passaggio della perturbazione n.7 di dicembre 2025 continua a farsi sentire in gran parte d'Italia interessata da una forte ondata di maltempo. Piogge e rovesci nella giornata di martedì 23 dicembre 2025, unica eccezione le zone di Nord-Est. Nel giorno della vigilia di Natale 2025 il maltempo interesserà principalmente il Centro-Nord con nevicate abbondanti anche sulle Alpi.

Un possibile miglioramento, invece, è previsto durante la Feste di Natale e Santo Stefano con poche piogge per lo più sconfinate all'estremo Sud. Dal punto di vista termico le temperature resteranno miti considerando il periodo dell'anno anche se tra Natale e Santo Stefano è previsto un brusco calo con i valori che si faranno più di stampo invernale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 23 dicembre 2025: nuvole da Nord a Sud con il rischio di piogge su tutte le regioni ad eccezione di Alta Lombardia, Trentino, Alto Adige e Friuli. La neve torna abbondante sulle Alpi oltre i 1000-1200 metri. Le temperature massime si mantengono al di sopra della norma.

Nel giorno della Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre 2025, nuvole sparse su tutto il Paese con il rischio di piogge da Nord a Sud ad eccezione di Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria. La neve torna ad imbiancare le Alpi oltre 700-1000 metri, ma anche anche l’Appennino Centrale e Settentrionale oltre 1000-1400 metri. In calo le temperature minime in calo al Sud e Isole, mentre stazionare altrove.

Meteo, che tempo farà a Natale 2025 e Santo Stefano?

La tendenza meteo per il giorno di Natale 2025, giovedì 25 dicembre, delinea un attenuarsi delle piogge al Nord Italia. Ancora neve sulle Alpi a quote intorno ai 600-800 metri. Nuvole sparse in gran parte d'Italia con il rischio di deboli e isolate piogge all'estremo Sud, Calabria, Basilicata e Puglia. Non si esclude qualche pioggia anche sulle Marche, Abruzzo e Molise. Stabili le temperature con un clima che si farà maggiormente invernale al Nord Italia.

A Santo Stefano, venerdì 26 dicembre 2025, alternanza di nuvole e piogge in gran parte del Paese. Stabili le temperature con i valori minimi che tenderanno a calare di tanto al Nord dove non si esclude qualche gelata nelle prime ore del mattino. Ancora incerta la tendenza meteo per i prossimi giorni e in particolare per il weekend. Come sempre per informazioni e aggiornamenti continuate a seguire i prossimi bollettini meteo.