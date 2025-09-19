FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, ultimo weekend di stampo estivo in Italia? Le previsioni

Meteo, ultimo weekend di stampo estivo in Italia? Le previsioni

Tanto sole e caldo anomalo nel weekend del 20-21 settembre grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Da lunedì cambia tutto.
Clima19 Settembre 2025 - ore 14:03 - Redatto da Meteo.it
Clima19 Settembre 2025 - ore 14:03 - Redatto da Meteo.it

L'Italia sta vivendo una nuova fase estiva complice la presenza incontrastata dell'anticiclone nord-africano che sta garantendo da giorni un clima soleggiato e caldo. Anche nel weekend prevarranno condizioni climatiche stabili e soleggiate. Scopriamo le previsioni e la tendenza per la prossima settimana.

Caldo e sole da Nord e Sud in Italia grazie alla presenza dell’alta pressione nordafricana sempre più consolidata lungo il Mediterraneo e l’Europa centro-meridionale. Cielo sereno in gran parte del Paese con sole e temperature superiori alla media con picchi di anche 32-34°.

Il caldo si fa sentire anche in montagna, in particolare sulle Alpi dove lo zero termico ha sfiorato i 4000 metri di quota. Le proiezioni modellistiche per la prossima settimana delineano un indebolimento dell'alta pressione con un netto cambio di scenario.

In arrivo piogge e temporali con fenomeni temporaleschi in estensione da ovest verso est, accompagnati anche da un calo termico. Il crollo delle temperature sarà più sensibile nelle regioni del Nord, regioni tirreniche e Sardegna con i valori che si faranno di stampo autunnale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 19 settembre 2025: tempo caldo e soleggiato lungo tutto lo stivale con temperature massime in aumento e valori compresi tra i 26-32°. Nelle regioni del Sud sono previsti anche picchi di 33-34°.

Anche sabato 20 settembre le previsioni delineano un clima soleggiato da Nord a Sud con la presenza di un po’ di nuvole sulle Alpi occidentali e in Sicilia. Stabili le temperature con valori sempre superiori alla norma in gran parte del Paese con picchi di anche 32° in Sardegna per la presenza di caldi venti di Scirocco.

La tendenza meteo per la prossima settimana: arriva l'autunno?

Domenica 21 settembre 2025 sarà nel segno dell'anticiclone nord-africano anche se comincia ad intravedersi un declino con i primi segni di cedimento lungo il suo bordo occidentale per l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà le prime piogge con conseguente calo delle temperature nelle zone di Nord-Ovest. Nel resto d'Italia il clima resterà caldo e soleggiato con picchi di anche 32°.

Da lunedì 22 settembre gli effetti della perturbazione si faranno sentire nelle regioni del Nord, ma anche in Toscana e in Sardegna con fenomeni temporaleschi intensi e violenti e il rischio di nubifragi. In calo anche le temperature: dapprima nelle regioni del Nord con valori al di sotto della norma.

Nel resto d’Italia il clima resterà ancora stabile con temperature elevate grazie ai venti di Scirocco anche se la perturbazione è destinata a raggiungere pure il centro del Paese. Tra Marche, Umbria e Lazio è previsto un aumento della nuvolosità con il rischio di temporali forti.

Da martedì 23 settembre il sistema perturbato raggiungerà il resto del Centro Italia, ma anche la Campania e la Sicilia con una fase di maltempo diffusa e calo delle temperature. La tendenza è ancora affetta da molta incertezza per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, anticiclone in declino e il ritorno del maltempo in Italia. La tendenza della prossima settimana
    Clima19 Settembre 2025

    Meteo, anticiclone in declino e il ritorno del maltempo in Italia. La tendenza della prossima settimana

    Con l’equinozio di lunedì l’Italia saluta l’anticiclone africano: in arrivo una perturbazione atlantica con piogge.
  • Meteo, con l’anticiclone nord-africano torna l’estate in Italia: caldo e temperature che toccano anche i 34°. Le previsioni
    Clima18 Settembre 2025

    Meteo, con l’anticiclone nord-africano torna l’estate in Italia: caldo e temperature che toccano anche i 34°. Le previsioni

    L’anticiclone nord-africano torna a dominare il meteo in Italia portando giornate soleggiate, stabili e con un clima estivo.
  • Meteo, quanto durerà questa estate settembrina? Con l’arrivo dell’equinozio d’autunno torna il maltempo
    Clima17 Settembre 2025

    Meteo, quanto durerà questa estate settembrina? Con l’arrivo dell’equinozio d’autunno torna il maltempo

    Secondo le ultime previsioni meteo quanto durerà questa estate settembrina? Ecco la data in cui le temperature inizieranno a calare da Nord a Sud.
  • Meteo, la metà di settembre regala un clima soleggiato e caldo in aumento: le previsioni
    Clima17 Settembre 2025

    Meteo, la metà di settembre regala un clima soleggiato e caldo in aumento: le previsioni

    L'Italia vive un'estate settembrina con caldo e temperature che sfiorano anche i 30° da Nord a Sud. Le previsioni meteo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, maltempo in arrivo dall'equinozio d'autunno: rischio di forti piogge e nubifragi. La tendenza da lunedì 22
Tendenza19 Settembre 2025
Meteo, maltempo in arrivo dall'equinozio d'autunno: rischio di forti piogge e nubifragi. La tendenza da lunedì 22
Da lunedì 22 settembre arriva un'intensa perturbazione: porterà maltempo in molte regioni con rischio di forti piogge e temporali. La tendenza
Meteo: a inizio settimana rischio nubifragi e clima autunnale! Ecco dove
Tendenza18 Settembre 2025
Meteo: a inizio settimana rischio nubifragi e clima autunnale! Ecco dove
Da domenica 21 l'anticiclone inizia a dare segni di cedimento fino all'arrivo di una perturbazione che a inizio settimana porterà forti temporali
Meteo: nel weekend l'Anticiclone si indebolisce! Ecco quando tornano le piogge
Tendenza17 Settembre 2025
Meteo: nel weekend l'Anticiclone si indebolisce! Ecco quando tornano le piogge
La tendenza meteo per il weekend del 20-21 settembre indica un indebolimento dell'alta pressione con l'avvicinamento di una nuova perturbazione.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 19 Settembre ore 14:36

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154