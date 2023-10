Meteo, lo tsunami" fluviale del "drago d'argento" in Cina: l'alta marea del fiume Qiantang travolge i turisti | Video

Il 'Drago d'argento' risale il fiume Qiantang, in Cina travolgendo i turisti accorsi per assistere al fenomeno dello tsunami fluviale. Ecco i video della spettacolare onda di marea che investe gli argini del grande corso d'acqua.

Il fiume Qiantang, situato nella provincia cinese di Zhejiang in Cina, è conosciuto per produrre onde di marea che, in determinati periodi dell'anno, regalano lo spettacolare e pericolo fenomeno del Drago d'Argento. Con l'arrivo dell'autunno il fiume, che scorre per oltre 500 chilometri attraverso lo Zhejiang, passando per la capitale Hangzhou prima di sfociare nel Mar Cinese Orientale attraverso la baia a sud di Shanghai, regala una specie di tsunami fluviale causato dall'alta marea. Solitamente in Cina le maree toccano il punto massimo tra il 15° e il 18° giorno dell'ottavo mese lunare cinese offrendo a curiosi e turisti scene spettacolari che, in alcuni casi, possono anche trasformarsi in tragedie.

E' quello che è successo in Cina qualche settimana fa quando l'alta marea ha fatto registrare un ingrossamento del livello di fiume Qiantang con tanto di enormi onde che hanno travolto turisti curiosi accorsi per assistere allo spettacolare fenomeno. Nel video, infatti, si può vedere l'arrivo dell'onda nei pressi della diga di Laoyancang a Haining, città-contea della Cina nella città-prefettura di Jiaxing, nella provincia dello Zhejiang.

The high tides in Qiantang of Zhejiang Province, china 🇨🇳 (01.10.2023)



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/xlxxtusjLU — Disaster News (@Top_Disaster) October 2, 2023

Drago d'argento del fiume Qiantang: in 20 anni più di 100 morti

Non è la prima volta che il fenomeno del Drago d'argento del fiume Qiantang a Haining, città-contea della Cina nella città-prefettura di Jiaxing, nella provincia dello Zhejiang in Cina, travolge i turisti. Durante l'ultima alta marea, le onde hanno travolto alcuni turisti accorsi per scattare foto e registrare video da pubblicare sui social. Per fortuna questa volta non si registrano né feriti né morti.

Negli ultimi 20 anni però lo spettacolare fenomeno del fiume Qiantang è costato la vita a circa 100 persone risucchiati dalla corrente. Per questo motivo sono stati introdotti divieti che non consentono a curiosi e turisti di avvicinarsi troppo alla sede del fenomeno fluviale. Nei pressi del luogo dove si verifica il fenomeno è stato anche installato un lungo muro di circa 200km, una sorta di Grande Muraglia cinese, per salvaguardare i curiosi.

Il media cinese CGTN ha sottolineato come la marea di ritorno del fiume Qiantang è le più forti al mondo capace di raggiungere i 40 km/h. Il luogo migliore dove poter assistere a questo spettacolare fenomeno è la diga di Laoyancang diventata nel corso degli ultimi anni il posto ideale per scattare foto e video da parte dei turisti.