Meteo, tregua dal maltempo: le previsioni per i prossimi giorni

Maltempo, pioggia e neve in arrivo in Italia. Il vortice di bassa pressione torna ad avvicinarsi al nostro paese nelle prossime ore determinando un peggioramento delle condizioni climatiche. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, ancora piogge e neve in Italia

Le previsioni meteo dei prossimi giorni sono all'insegna del freddo e del maltempo. Da mercoledì 25 gennaio, infatti, l'avvicinamento del vortice di bassa pressione determinerà un nuovo peggioramento del tempo al Sud e medio versante adriatico. Pioggia e rovesci, anche localmente intensi, al Sud. La situazione dovrebbe migliorare nel weekend quando è previsto un parziale miglioramento delle condizioni meteo. Invariate le temperature, che resteranno gelide per l'arrivo dei venti nord-orientali con aria fredda dai Balcani.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, mercoledì 25 gennaio: bel tempo su Alpi Orientali e regioni centrali tirreniche. Nel resto del paese tempo perlopiù nuvoloso e qualche sporadica pioggia in Piemonte, Emilia, regioni centrali tirreniche, Puglia, Calabria e Isole. Non mancherà la neve attesa su Alpi Occidentali, zone appenniniche e rilievi della Sardegna oltre 700-1000 metri, sulle zone interne della Sicilia oltre 1200-1300 metri. Le temperature massime invariate con valori nella media del periodo.

Meteo Italia, persistono condizioni climatiche invernali

Per la giornata di giovedì 26 gennaio nuvole da Nord e Sud. Rovesci e fenomeni temporaleschi, anche intensi, sono previsti in Abruzzo, Molise, Sud e Sardegna Orientale. La neve, invece, è attesa su zone appenniniche e interno della Sicilia oltre 700-1200 metri. In aumento il freddo con la colonnina di mercurio sempre più in basso con valori anche al di sotto delle zero con gelate mattutine al Nord. Venerdì 27 gennaio una piccola parentesi di bel tempo: sole al Nord e lungo il versante tirrenico fino al Lazio. Schiarite nel resto del paese ad eccezione della Sardegna e del Centro-Sud dove sono previsti annuvolamenti. Piogge sparse in Puglia, Marche, Abruzzo, Lucania e versante tirrenico della Calabria e della Sicilia. La dama bianca, invece, si farà vedere fino ai 300-500 m sui rilievi marchigiani e abruzzesi, 900-1100 m sull’Appenino meridionale e intorno all’Etna. Le temperature stabili o in lieve calo.

Sabato 28 gennaio, invece, al Nord e nelle regioni centrali tirreniche sono previste schiarite che nel corso della giornata si faranno sempre più ampie anche nel resto del Centro-Sud. Qualche debole pioggia solo in Calabria e Sicilia, Marche e Abruzzo.