Meteo, breve tregua dal maltempo: una nuova perturbazione con vento e freddo è attesa nel weekend, ecco dove

Dopo giorni di allerte meteo e maltempo è in arrivo una breve tregua in Italia. Si tratta di una situazione passeggera visto che, per l'ultimo weekend di novembre, è previsto il passaggio di una nuova intensa perturbazione che riporterà freddo e vento lungo tutto lo stivale. Ecco le previsioni.

Meteo, dopo il maltempo arriva un graduale miglioramento

Le previsioni meteo segnalano un miglioramento delle condizioni climatiche da mercoledì 23 novembre in buona parte del paese. Il maltempo, la pioggia, la neve e le allerte meteo lasciano spazio a un momentaneo e graduale miglioramento che durerà fino a giovedì 24 novembre visto che nel fine settimana è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione. In calo le temperature minime verso valori nella media del periodo, mentre le massime registreranno un lieve rialzo. La situazione peggiorerà nell'ultimo weekend di novembre con l'arrivo di una nuova violenta tempesta che porterà freddo, pioggia e vento lungo tutto lo stivale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 23 novembre: migliora il tempo quasi ovunque. Uniche eccezioni: Calabria, Sicilia e in Sardegna, dove si registreranno isolate piogge. Nel pomeriggio maltempo e rovesci anche in Toscana e nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1600 metri di quota. Nel resto del paese schiarite e bel tempo con le temperature in calo quasi ovunque e venti in attenuazione. I mari restano molto mossi o localmente agitati.

Meteo, clima stabile e sole in attesa della perturbazione n.8 di novembre

Per giovedì 24 novembre le previsioni meteo delineano una giornata di bel tempo e sole a eccezione della bassa Calabria tirrenica e il Messinese dove sono previste piogge isolate. Nelle prime ore del mattino, invece, nebbia in Pianura Padana orientale e in Toscana con le temperature in calo al Nord. Nei giorni successivi cambia ancora lo scenario, visto che gli ultimi giorni di novembre saranno all'insegna del maltempo complice il passaggio della perturbazione n.8 che, dal Mar di Corsica, scivolerà gradualmente verso sud-est portandosi domenica 27 in prossimità della Sicilia. In arrivo aria fredda e gelida nelle regioni del Nord-Est e adriatiche e fortissime raffiche di vento sulle Isole.

Per il weekend torna il maltempo. Da venerdì 25 novembre piogge in Liguria, Toscana, Lazio, Emilia, Umbria e Sardegna. Tempo perlopiù soleggiato sulle Alpi, al Sud e in Sicilia. Nella giornata di sabato 26 novembre, invece, bel tempo al Nord e miglioramenti in Toscana e Sardegna. Nelle regioni del Centro-Sud previsto maltempo con rovesci intensi che interesseranno con insistenza Abruzzo, Molise e basso versante tirrenico. Anche domenica 27 novembre sono previste piogge e temporali nelle regioni del Sud e in Sicilia.