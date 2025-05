Meteo, torna il maltempo da Nord a Sud con piogge e criticità: le previsioni

Una nuova ondata di maltempo è arrivata in Italia interessata dal passaggio di una serie di perturbazioni che ripristineranno un clima instabile e variabile. In calo anche le temperature. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, piogge e temporali in Italia: nuove allerte meteo in arrivo?

L'Italia è nella morsa del maltempo per l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.6 del mese, diretta dapprima verso le regioni del Centro-Nord e Sardegna e successivamente in estensione verso il Sud. Piogge e temporali intensi destinati a peggiorare con l'arrivo di una seconda perturbazione, la n.7 del mese, che da giovedì 22 maggio investirà tuto il Paese con fenomeni temporaleschi di forte intensità. In calo anche le temperature che si assesteranno su valori in linea con il periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 20 maggio 2025: clima in peggioramento nelle regioni del Nord Italia e successivamente anche al Centro e Sardegna. Nelle prime ore del pomeriggio gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nelle zone di Nord-Ovest, Toscana e Lazio. Ai margini, invece, restano le regioni del Sud e la Sicilia. Le temperature massime in calo al Centro-Nord.

Nella giornata di mercoledì 21 maggio migliorano le condizioni nelle regioni di Nord-Ovest, mentre piogge e temporali in Emilia e Nord-Est. Piogge e temporali diffusi anche al Centro-Sud, mentre bel tempo con sole nelle Isole. Le temperature massime in rialzo al Nord-Ovest.

Meteo, la tendenza della settimana in Italia

La seconda parte della settimana delinea l'assenza di una struttura anticiclonica con l'Italia colpita da una serie di perturbazioni che si faranno sentire maggiormente nelle regioni del Nord con fenomeni temporaleschi anche intensi.

Il maltempo raggiungerà anche le regioni del Centro-Sud; in particolare nella giornata di giovedì 22 maggio è previsto l'arrivo di una seconda perturbazione, la n.7 del mese in arrivo dalla Francia e diretta verso le regioni del Nord con rovesci e temporali diffusi e anche di forte intensità. Con il passare delle ore il maltempo insisterà anche sulle Alpi, zone di Nord-Est, Emilia Romagna e Nord-est. Clima più stabile, invece, al Sud comprese le isole Sicilia e Sardegna. In calo le temperature massimi al Nord.

Da venerdì 23 maggio la perturbazione lascerà il nostro Paese diretta verso i Balcani con un miglioramento del clima, anche se una certa instabilità continuerà a farsi sentire nelle regioni dell'estremo Nord-Est e sul medio versante adriatico. In lieve crescita le temperature a Nord-Ovest, mentre in brusco calo nelle regioni del Centro e in Sardegna.

Le tendenze meteo delineano per sabato 24 maggio un peggioramento del clima al Centro-Sud e Isole con il rischio di rovesci e temporali anche intensi. Attenzione: tendenza per il fine settimana rimane incerta e per questo vi invitiamo dunque a seguire i prossimi aggiornamenti per conferme e ulteriori dettagli.