Meteo, torna l’anticiclone africano: temperature fino a 39°C da metà settimana. Le previsioni

In arrivo una nuova intensa ondata di calore in Italia. Nelle prossime ore, complice la rimonta dell'alta pressione, il caldo tornerà l'indiscusso protagonista in Italia con temperature fino a 37-38°.

Meteo, l'Italia nella morsa della seconda ondata di calore del 2026

Ultime ore di instabilità atmosferica in Sicilia e nelle zone interne del Centro-Sud, visto che da domani - mercoledì 17 giugno 2026 - è previsto l'arrivo della seconda ondata di calore del 2026 in Italia. Caldo africano da Nord a Sud con temperature in crescita con il picco dell'ondata di calore prevista per domenica 21 giugno quando il termometro sfiorerà i 37-38°. Al momento non è dato sapere quando finirà questa seconda ondata di calore che, con grande probabilità, proseguirà per gran parte della prossima settimana. Una cosa è certa: il caldo anomalo si farà sentire da Nord a Sud, ma anche sulle montagne dove lo zero termico è previsto intorno ai 4500 metri. Dal punto di vista termico previste anomalie di anche +10° rispetto ai valori previsti in questo periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 16 giugno 2026: nuvole sulle regioni del Nord ed estremo Sud con il rischio di deboli e isolati temporali sin dalle prime ore del mattino sulla Sicilia. Bel tempo nel resto del Paese con clima soleggiato e qualche velatura. Le temperature massime stabili o in lieve flessione con valori compresi tra i 25° e 33°.

Mercoledì 17 giugno 2026 bel tempo stabile e soleggiato con il rischio di annuvolamenti solo sulle zone di montagna dove non si escludono brevi acquazzoni o temporali pomeridiani. In crescita le temperature con le massime tra i 26° e 32° e picchi fino a 34° al Nord, zone interne e tirreniche peninsulari, Sardegna e Sicilia.

Meteo, che tempo farà in vista del weekend in Italia?

La tendenza meteo in vista della seconda parte della settimana delinea un clima caldo per la presenza dell'alta pressione anche se non mancheranno episodi di instabilità sulle aree montuose, specie sulle Alpi lambite.

Giovedì 18 giugno 2026 alternanza di nuvole e sole, mentre dal pomeriggio nuvole in aumento sulle zone di montagna con il rischio di isolati rovesci e temporali sulle Alpi ed Appennini. Bel tempo soleggiato lungo le coste e nel resto d'Italia con temperature in crescita e caldo in intensificazioni.

Nella giornata di venerdì 19 giugno 2026 il rischio temporali potrebbe interessare anche le pianure di Nord-Ovest, mentre nel resto del Paese il caldo si farà sempre più intenso con temperature anomale destinate a perdurare per tutta la prossima settimana.