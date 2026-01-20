Meteo, tendenza: in arrivo nevicate al Nord?

Forte maltempo al Sud e sulle Isole, nel mentre le previsioni meteo segnalano l'arrivo di nevicate al Nord. Oggi, 20 gennaio, avremo fiocchi sull'Appennino meridionale oltre 1000–1200 metri, venerdì 23 gennaio sulle Alpi del Nord Ovest oltre 800–1000 metri. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo e tendenze: neve al Nord?

Le previsioni meteo segnalano un'Italia con maltempo intenso a causa del ciclone mediterraneo chiamato “Harry” che sta provocando parecchi disagi al Sud e sulle Isole maggiori, con condizioni particolarmente critiche in Calabria, anche con allerta rossa.

Piogge abbondanti sono previste ancora tra Calabria, Sicilia e Sardegna, con accumuli localmente superiori ai 300 mm. A peggiorare la situazione contribuiscono venti tempestosi di Scirocco, con raffiche fino a 120 km/h, e mareggiate violente.

Quanto durerà questa ondata di forte maltempo? Mercoledì piogge, vento e mareggiate saranno in graduale attenuazione. Da giovedì è atteso un miglioramento generale, anche se temporaneo. Il motivo? Da venerdì, secondo le ultime tendenze meteo, potrebbe arrivare una nuova perturbazione atlantica.

Nel frattempo il Nord, nei prossimi giorni, sarà interessato dall'arrivo della neve sull’Appennino meridionale oltre i 1000–1200 metri e nella seconda parte della settimana sulle Alpi nordoccidentali oltre 800–1000 metri. A oggi si esclude l'arrivo di neve in pianura.

Neve nel weekend: ecco dove

Nel fine settimana cambieranno un po' di cose. Sabato 24 gennaio il maltempo si concentrerà con particolare insistenza sul Nord-Ovest. Grazie all'arrivo di nuova aria molto fredda in quota le precipitazioni torneranno intense soprattutto su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, dando vita alla fase più severa dell’intera perturbazione.

Sono attese pertanto nevicate continue e abbondanti, capaci di accumulare quantitativi rilevanti anche nelle aree pianeggianti. Quanto saranno gli accumuli? Si stima che nelle zone ai piedi delle Alpi gli spessori di neve potrebbero localmente superare i 30–40 centimetri.

Secondo le ultime tendenze meteo ci attende davvero un evento nevoso esteso e consistente su cui seguiranno ulteriori dettagli nelle prossime previsioni.