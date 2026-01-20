FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, tendenza: in arrivo nevicate al Nord?

Meteo, tendenza: in arrivo nevicate al Nord?

Neve oltre gli 800 metri sulle Alpi del Nord Ovest. Quando? Ecco le ultime previsioni meteo e le tendenze con la quota neve nei prossimi giorni. A oggi non è previsto l'arrivo di neve in pianura nei prossimi giorni. Nel weekend cambierà tutto.
Clima20 Gennaio 2026 - ore 15:11 - Redatto da Meteo.it
Clima20 Gennaio 2026 - ore 15:11 - Redatto da Meteo.it

Forte maltempo al Sud e sulle Isole, nel mentre le previsioni meteo segnalano l'arrivo di nevicate al Nord. Oggi, 20 gennaio, avremo fiocchi sull'Appennino meridionale oltre 1000–1200 metri, venerdì 23 gennaio sulle Alpi del Nord Ovest oltre 800–1000 metri. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo e tendenze: neve al Nord?

Le previsioni meteo segnalano un'Italia con maltempo intenso a causa del ciclone mediterraneo chiamato “Harry” che sta provocando parecchi disagi al Sud e sulle Isole maggiori, con condizioni particolarmente critiche in Calabria, anche con allerta rossa.

Piogge abbondanti sono previste ancora tra Calabria, Sicilia e Sardegna, con accumuli localmente superiori ai 300 mm. A peggiorare la situazione contribuiscono venti tempestosi di Scirocco, con raffiche fino a 120 km/h, e mareggiate violente.

Quanto durerà questa ondata di forte maltempo? Mercoledì piogge, vento e mareggiate saranno in graduale attenuazione. Da giovedì è atteso un miglioramento generale, anche se temporaneo. Il motivo? Da venerdì, secondo le ultime tendenze meteo, potrebbe arrivare una nuova perturbazione atlantica.

Nel frattempo il Nord, nei prossimi giorni, sarà interessato dall'arrivo della neve sull’Appennino meridionale oltre i 1000–1200 metri e nella seconda parte della settimana sulle Alpi nordoccidentali oltre 800–1000 metri. A oggi si esclude l'arrivo di neve in pianura.

Neve nel weekend: ecco dove

Nel fine settimana cambieranno un po' di cose. Sabato 24 gennaio il maltempo si concentrerà con particolare insistenza sul Nord-Ovest. Grazie all'arrivo di nuova aria molto fredda in quota le precipitazioni torneranno intense soprattutto su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, dando vita alla fase più severa dell’intera perturbazione.

Sono attese pertanto nevicate continue e abbondanti, capaci di accumulare quantitativi rilevanti anche nelle aree pianeggianti. Quanto saranno gli accumuli? Si stima che nelle zone ai piedi delle Alpi gli spessori di neve potrebbero localmente superare i 30–40 centimetri.

Secondo le ultime tendenze meteo ci attende davvero un evento nevoso esteso e consistente su cui seguiranno ulteriori dettagli nelle prossime previsioni.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo prossimi giorni: quanto dura l'ondata di maltempo?
    Clima20 Gennaio 2026

    Meteo prossimi giorni: quanto dura l'ondata di maltempo?

    Piogge e temporali in Italia, in particolare nelle regioni del Sud e nelle Isole maggiori, dove è stata diramata l'allerta meteo.
  • Meteo, la tendenza in vista del weekend: sabato e domenica con freddo e neve a quote basse
    Clima20 Gennaio 2026

    Meteo, la tendenza in vista del weekend: sabato e domenica con freddo e neve a quote basse

    Nel weekend l’Italia sarà interessata da un marcato peggioramento con temperature in forte calo e possibilità di neve a basse quote.
  • Maltempo Sicilia e Sardegna: forti mareggiate, i danni e collegamenti in tilt - Video
    Clima20 Gennaio 2026

    Maltempo Sicilia e Sardegna: forti mareggiate, i danni e collegamenti in tilt - Video

    Maltempo in Sicilia e Sardegna. Forti mareggiate hanno bloccato i trasporti marittimi. Scuole chiuse in moltissimi comuni.
  • Meteo, scatta l'allerta rossa, arancione e gialla il 20 gennaio 2026 in Italia con scuole chiuse al Sud e nelle Isole
    Clima19 Gennaio 2026

    Meteo, scatta l'allerta rossa, arancione e gialla il 20 gennaio 2026 in Italia con scuole chiuse al Sud e nelle Isole

    Allerta meteo rossa, arancione e gialla anche il 20 gennaio 2026 in Italia: ecco dove. Si prevedono scuole chiuse in Calabria, Sicilia, Sardegna.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: venerdì 23 ritorna il maltempo al Centro-Nord! Neve anche in collina?
Tendenza20 Gennaio 2026
Meteo: venerdì 23 ritorna il maltempo al Centro-Nord! Neve anche in collina?
Nell'ultima parte di settimana una nuova perturbazione raggiunge il Centro-Nord, riportando maltempo con piogge e anche nevicate. La tendenza
Meteo: giovedì 22 il ciclone Harry si allontana, ma la tregua dal maltempo sarà breve!
Tendenza19 Gennaio 2026
Meteo: giovedì 22 il ciclone Harry si allontana, ma la tregua dal maltempo sarà breve!
Il ciclone mediterraneo Harry, responsabile di un forte maltempo al Sud e nelle Isole, giovedì 22 ci lascia. La tregua però sarà brevissima.
Meteo, 21 gennaio con ancora maltempo al Sud poi brevissima tregua
Tendenza18 Gennaio 2026
Meteo, 21 gennaio con ancora maltempo al Sud poi brevissima tregua
Vortice ciclonico ancora attivo mercoledì 21 gennaio al Sud. Giovedì breve tregua ma si avvicinerà una nuova fase di maltempo. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 20 Gennaio ore 18:36

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154