Meteo Italia, temporali e grandine nelle prossime 48 ore: poi torna il sole e il caldo primaverile

Prosegue la fase climatica instabile e variabile in gran parte d'Italia per il transito della perturbazione n.3 di aprile che, dopo giornate dal caldo intenso, ha riportato piogge e rovesci con tanto di allerte meteo. Scopriamo le previsioni meteo in Italia.

Meteo, piogge e temporali in Italia: ecco dove

Clima instabile e variabile in Italia nella giornata di oggi, martedì 21 aprile 2026, con fenomeni temporaleschi intensi e violenti lungo tutto lo stivale. Gli effetti della perturbazione numero 3 di aprile, scorrendo da nord a sud lungo l’Adriatico, si fanno sentire su grande parte del Paese con piogge e temporali accompagnati anche da un deciso calo delle temperature. In particolare domani, mercoledì 22 aprile 2026, sono previsti valori di gran lunga inferiori alla media del periodo, ma si tratta di una fase temporanea visto che per il weekend si delinea la rimonta dell'alta pressione con una crescita delle temperature con valori ben superiori alla norma.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 21 aprile 2026: nuvole sparse su buona parte del Paese con il rischio di piogge e rovesci su Alpi, pianura lombardo-veneta, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Appennino Campano, Basilicata e nord della Puglia. Dal punto di vista termico temperature in calo al Centro-Nord, mentre stabili al Sud e Isole con picchi di anche 26-27°.

Mercoledì 21 aprile 2026 bel tempo diffuso sulle regioni di Nord-Est, Calabria e Isole, mentre nuvole nel resto d'Italia. Non si esclude il rischio di piogge e temporali su su Piemonte, Alta Lombardia, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia. Dal pomeriggio nuvole in aumento con possibili rovesci su Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata e zone interne della Sardegna. In calo le temperature massime lungo tutto lo stivale, anche al Centro-Sud dove i valori saranno al di sotto della media.

Meteo, la tendenza in vista del weekend in Italia

La seconda parte della settimana in Italia sarà caratterizzata dal consolidamento di un vasto anticiclone esteso anche lungo il Mediterraneo centro-occidentale con la rimonta dell'alta pressione e un deciso aumento delle temperature di +5/6° nelle regioni del Centro-Nord. Fatta eccezione per le giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 aprile segnate dalla presenza di una massa d’aria più fredda, le temperature in vista del weekend torneranno a riscaldarsi con valori di gran lunga superiori alla media del periodo.

Giovedì 23 aprile 2026 bel tempo soleggiato su gran parte dell'Italia con una residua variabilità e instabilità tra la Calabria meridionale e la Sicilia con nuvole sparse e il rischio di isolati temporali. Le temperature massime calano dal pomeriggio sulle regioni del Sud e Sardegna, mentre in crescita al Centro-Nord. La tendenza meteo delinea da venerdì 24 aprile e per tutto il weekend del 25 aprile bel tempo soleggiato con caldo e temperature in crescita lungo tutto lo stivale. Naturalmente per conferme su questa evoluzione invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.