Meteo, temporali e caldo eccessivo: che tempo farà nel weekend?

Ultime ore di clima instabile in Italia in vista dell'arrivo della terza ondata di calore dell'estate 2025 prevista nel fine settimana. Nella giornata di oggi, giovedì 17 luglio 2025, sole in buona parte del Paese con il rischio di qualche isolato temporale nelle zone di montagne. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, alternanza nuvole e sole in Italia

Dopo aver colpito le regioni del Nord, correnti instabili e relativamente fresche stanno scivolando verso le regioni del Centro-Sud determinando un clima instabile e variabile con il rischio di piogge e temporali nelle zone interne e montuose.

Si tratta di una fase passeggera, visto che da domenica è attesa la rimonta dell'alta pressione con il ripristino di condizioni climatiche di stampo estivo. Bel tempo e temperature in crescita da Nord a Sud con una conseguente intensificazione del caldo e dell'afa.

Attenzione: nelle regioni del Nord non si esclude il ritorno di una fase instabile tra domenica e lunedì per il passaggio di una nuova perturbazione. Le temperature in aumento, ma senza valori eccessivi: farà caldo, ma sopportabile almeno fino all'arrivo del weekend.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 17 luglio 2025: cieli sereni o poco nuvolosi in buona parte del Paese con il rischio di annuvolamenti e isolati rovesci nelle zone di Nord-Est e lungo il versante medio-adriatico. Con il passare delle ore il maltempo raggiunge anche l'Appennino marchigiano, Lazio, zone interne di Abruzzo e Molise, Appennino campano, Basilicata e Puglia. Bel tempo soleggiato nel resto d'Italia con un clima estivo e temperature variabili che sfiorano anche i 35° nelle Isole.

Nella giornata di venerdì 18 luglio 2025 alternanza di sole e nuvole con il rischio di annuvolamenti importanti nelle prime ore del pomeriggio sui rilievi e lungo Alpi e la dorsale appenninica. Non si esclude il rischio di piogge e temporali sull’Appennino calabro-lucano e, localmente, anche sui settori alpini. Bel tempo con sole nel resto del Paese con le temperature in lieve aumento lungo tutto lo stivale.

Meteo, torna il caldo eccessivo con la terza ondata di calore dell'estate 2025

La tendenza meteo in vista del terzo weekend di luglio conferma il ritorno dell'anticiclone nord-africano con l'arrivo della terza ondata di calore dell'estate 2025. L'ondata di calore interesserà particolarmente le regioni del Sud, Sicilia e Sardegna dove sono previsti picchi di temperature che supereranno anche i 35° complice anche il passaggio di una massa d'aria calda di matrice sub-tropicale.

In aumento le temperature da sabato 19 luglio 2025 nelle regioni del Sud, in particolare Sicilia e Sardegna anche se il picco dell'ondata di calore è previsto per l’inizio della prossima settimana, in particolare nella giornata di martedì 22 luglio. Le regioni del Nord resteranno ai margini dell’anticiclone, anzi nel fine settimana saranno colpite dal passaggio di una perturbazione atlantica che porterà ancora maltempo con piogge e temporali.

Da sabato 19 luglio 2025 nubi in aumento lungo i settori alpini e prealpini, mentre bel tempo soleggiato nel resto d'Italia. Nella seconda parte della giornata non si escludono piogge e temporali su Alpi e Prealpi. In crescita le temperature con un’intensificazione del caldo particolarmente sensibile in Sardegna per la presenza dei venti di Scirocco.

Domenica 20 luglio torna il maltempo al Nord con piogge e temporali tra Valle d’Aosta e nord del Piemonte. In calo le temperature al Nord, mentre in aumento nel resto del Paese. La tendenza meteo per la prossima settimana conferma il proseguo della terza ondata di caldo al Sud e nelle Isole con il picco previsto intorno a martedì con il rischio di valori estremi. Da metà settimana la calura dovrebbe poi profilarsi una lenta e graduale attenuazione della calura.