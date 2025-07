Meteo, allerta caldo il 18 luglio 2025, le città a rischio per il Ministero della Salute

Caldo e afa in Italia tornano protagonisti in Italia nel terzo weekend di luglio 2025. Nelle prossime ore, infatti, l'Italia si prepara a vivere la terza ondata di calore dell'estate 2025 con temperature in aumento da Nord a Sud. Il Ministero della Salute, in vista del picco dell'ondata di calore, ha diramato un bollettino di allerta meteo caldo per la giornata di venerdì 18 luglio 2025. Ecco le città italiane contrassegnate dallo stato di allerta meteo caldo.

Meteo Italia, ancora allerta caldo il 18 luglio 2025

L'Italia si prepara ad affrontare la terza ondata di calore dell'estate 2025. La rimonta dell'alta pressione si fa sentire da Nord a Sud con un aumento delle temperature che toccheranno valori elevati in particolare nelle regioni meridionali ed Isole. Nelle prossime ore, infatti, l'anticiclone nord-africano tornerà a dominare il Mediterraneo accompagnato anche da una massa d'aria calda che farà impennare le temperature.

Il Ministero della Salute ha emesso per venerdì 18 luglio 2025 un nuovo stato d'allerta meteo per ondate di calore in diverse città italiane contrassegnate dal bollino giallo.

Il bollino giallo corrisponde al livello 1 d'allerta meteo caldo che, secondo i parametri del Ministero della Salute, segnala condizioni climatiche da tenere sotto controllo in quanto potrebbero scatenare una ondata di calore. A seguire la lista delle città dove scatta il bollino giallo d'allerta meteo caldo per il 18 luglio 2025 in Italia:

Cagliari

Catania

Firenze

Messina

Palermo

Perugia

Roma

In vista dell'arrivo della terza ondata di calore è importante ricordare i 10 consigli comunicati dal Ministero della Salute. Si tratta di un vero e proprio decalogo pubblicato sul sito ufficiale composto da 10 pratici consigli per affrontare al meglio il grande caldo. A seguire i 10 consigli per affrontare al meglio il caldo: