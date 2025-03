Meteo, Italia divisa in due tra piogge forti e temperature in aumento al Sud

Mentre in Emilia Romagna scatta l'allerta rossa per il maltempo, secondo le ultime tendenze meteo, le temperature potrebbero aumentare molto al Sud nel fine settimana del 15-16 marzo 2025. Ecco tutti i dettagli

Italia divisa in due: tra paure di nubifragi e temperature in aumento

Italia divisa in due. Le tendenze meteo per il fine settimana mostrano da un lato il ritorno della neve in montagna e la paura per i nubifragi, dall'altro la presenza di temperature in aumento al Sud quasi fino a 30 gradi. Cosa sappiamo? Ad oggi i modelli mettono in evidenzia come vi potranno essere piogge e temporali che potranno risultare insistenti e di forte intensità, con rischio di locali nubifragi. Sull’arco alpino sono previste nevicate con accumuli notevoli oltre i 1500/2000 metri di quota, ma la neve farà la sua comparsa anche a quote inferiori, spingendosi da venerdì 14 fino a 1000 metri.

Al Sud e in Sicilia, a causa delle correnti sciroccali, avremo una fase di caldo anomalo, con temperature in qualche caso quasi estive. Poi dalla fine di domenica 16 è previsto l’arrivo di una massa d’aria più fresca riporterà rapidamente le temperature entro valori più contenuti, probabilmente anche temporaneamente inferiori alla media all’inizio della settimana.

Quali saranno le temperature per i prossimi giorni? Giovedì avremo punte di 20/22 gradi su: Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. Venerdì, invece, si segnalano massime in calo al Nord e in ulteriore aumento al Sud e in Sicilia. Sabato 15 marzo le massime potranno aumentare in Puglia e sul settore ionico dove si toccheranno punte di 25-28 gradi.

Nel fine settimana l’Italia rimarrà nella sfera di influenza di una circolazione depressionaria centrata sulla Francia che indirizzerà correnti sud-occidentali ancora instabili verso il nostro Paese. In particolare un fronte di aria più fresca gradualmente avanzerà a iniziare dal Nord Ovest e dalla Sardegna ed entro l’inizio della prossima settimana avrà raggiunto anche le regioni meridionali. Sarà quest'aria più fresca ad andare a ridimensionare le temperature decisamente elevate per il periodo.

Insomma nei prossimi giorni l'ondata di caldo anomalo al Sud porterà la colonnina di mercurio a raggiungere il suo picco nella giornata di venerdì con punte anche a sfiorare i 30 gradi nel versante tirrenico della Calabria e della Sicilia. Da domenica, però, il termometro scenderà nuovamente con un clima più Primaverile.

Meteo prossima settimana: come saranno le temperature?

Le tendenze meteo per la prossima settimana sono ancora alquanto incerte. Le temperature, molto probabilmente, subiranno l'influsso del graduale rinforzo dell’alta pressione e con il conseguente ritorno a condizioni di tempo più stabile e soleggiato soprattutto da martedì 18.