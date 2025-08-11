Meteo, temperature roventi nella settimana di Ferragosto con picchi fino a 40°: le previsioni

Non si placa la quarta ondata di calore dell'estate 2025 che nei prossimi giorni raggiungerà il suo picco con un ulteriore incremento delle temperature lungo tutto lo stivale. Previsto un aumento importante delle temperature con anche +6/8° e picchi di 40° in diverse città italiane dove scatta l'allerta meteo per ondate di calore.

Meteo, settimana di Ferragosto bollente con temperature intorno ai 40°

La quarta intensa ondata di calore dell'estate 2025 non molla la presa lungo il Mediterraneo complice la presenza stabile dell'anticiclone nord-africano accompagnato da una massa d'aria sub-tropicale che ha fatto salire vertiginosamente le temperature. Quasi ovunque si registrano valori intorno ai 35° con picchi di anche 38-40° nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole e nella bassa pianura padana.

Il caldo africano si fa sentire anche la notte con il ritorno del fenomeno delle notti tropicali con le temperature minime oltre i 20° e in alcune zone anche intorno ai 25°. L'afa è tornata protagonista in città, mentre il caldo si fa sentire anche lungo le Alpi dove lo zero termico ha raggiunto i 4.500 metri. Stando ai dati la quarta ondata di calore dell'estate 2025 è destinataa durare ancora a lungo: non solo nel giorno di Ferragosto, ma anche in vista del terzo weekend di agosto.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 12 agosto 2025: bel tempo soleggiato lungo tutto lo stivale con cielo sereno da Nord a Sud. Nel pomeriggio non si escludono nuvole sulle aree montuose con la possibilità di qualche isolato temporale lungo i rilievi appenninici di Lazio, Abruzzo e Campania e sulle Alpi centrali. Le temperature restano stabili con i valori massimi quasi ovunque da 32 a 37 °C e punte locali di 38-40 °C. Anche mercoledì 13 agosto l'alta pressione resta l'indiscussa protagonista con condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio non si esclude il rischio di qualche sporadico temporale sulle Alpi lombarde e orientali e nell’Appennino centro-meridionale, mentre in serata in Valle d’Aosta. Stabili le temperature.

La tendenza meteo in vista del Ferragosto: ancora caldo africano ad agosto 2025

La quarta intensa ondata di calore dell'estate 2025 è destinata a dominare la scena climatica ancora per molti giorni non solo in Italia, ma lungo tutta l’Europa centro meridionale. In Italia durante la settimana di Ferragosto è previsto un clima stabile e soleggiato con afa e temperature superiori alla norma con picchi di anche 40° in diverse zone del Paese. Dati alla mano non sono previsti sistemi perturbati anche se non si esclude la possibilità di qualche breve temporale solo nelle zone interne. Anche giovedì 14 agosto 2025 sarà una giornata all'insegna del caldo con sole e temperature roventi da Nord a Sud. Attenzione: nel pomeriggio o la sera sono previsti sporadici rovesci di calore sulle Alpi, mentre brevi temporali isolati anche nelle zone interne della Toscana, sull’Appennino meridionale e sui rilievi delle isole maggiori.

Venerdì 15 agosto, giorno di Ferragosto, bel tempo soleggiato nelle regioni settentrionali, mentre non si esclude qualche rapido temporale nelle regioni del Centro-Sud. Nel pomeriggio isolati rovesci anche Alpi centrali, nelle zone interne del Lazio, lungo l’Appennino meridionale, nelle zone interne di Calabria e Sardegna e nell’est della Sicilia. In lieve calo le temperature nelle regioni del Sud, ma sulla base degli ultimi aggiornamenti modellistici la situazione non dovrebbe cambiare in modo significativo neppure nel fine settimana successivo al Ferragosto.