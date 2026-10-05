Meteo, svolta nella nuova settimana: piogge e temporali in arrivo, ecco dove. Le previsioni

Clima stabile e soleggiato in gran parte d'Italia all'inizio della settimana, ma nei prossimi giorni potrebbe tornare il maltempo con piogge diffuse e aria più fresca. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo Italia, dopo il sole torna il maltempo?

L'ultimo weekend ci ha regalato un clima di stampo tipicamente estivo pur essendo in pieno autunno, ma secondo le attuali proiezioni tutto potrebbe cambiare nei prossimi giorni con un parziale cedimento dell’alta pressione che lascerà spazio ad un clima instabile e variabile con nuvole e il rischio di piogge e temporali per il transito della prima perturbazione di ottobre.

Al momento le proiezioni sono ancora incerte, ma tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre si delinea il passaggio di una seconda perturbazione accompagnata da una massa d'aria più fresca che farà calare le temperature riportandole su valori più autunnali.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 5 ottobre 2026: nuvole sparse sulle regioni del Centro-Nord e Sardegna con schiarite al Sud. Nelle prime ore del mattino piogge isolate su Alpi orientali e dal pomeriggio anche sulle Alpi centrali fin verso i settori alpini occidentali e il rischio di rovesci possibili anche su Sardegna e Toscana. Dal punto di vista termico, temperature sempre al di sopra delle medie stagionali con le massime comprese tra i 22 e 27 gradi e picchi fino ai 30°C in Sardegna.



Anche martedì 6 ottobre 2026 schiarite su gran parte del Paese con il rischio di isolate piogge fra bassa Toscana, Abruzzo, Lazio, nord della Sardegna. Dal pomeriggio non si escludono temporali anche su Alpi centrali, Liguria, sud dell’Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo e settori interni e settentrionali delle Isole, in estensione al nord della Campania alla sera. Le temperature massime registrano un primo lieve calo in Liguria, settori tirrenici e nord della Sardegna, mentre stabili nel resto del Paese.

Meteo, la tendenza della settimana: pioggia o sole?

Nella parte centrale della settimana, in particolare tra mercoledì 7 e venerdì 9 ottobre, è previsto il passaggio di un sistema perturbato in discesa dal Nord Atlantico che determinerà un deciso cambiamento delle condizioni meteo su diverse regioni italiane.

Nuvole sparse su gran parte d'Italia nella giornata di mercoledì 7 ottobre 2026 con il rischio di piogge e temporali su Campania e Lazio. In serata il maltempo interesserà anche il Piemonte, Liguria e Toscana. In calo le temperature, in particolare nelle zone di Nord-Ovest.



Giovedì 8 ottobre 2026 è previsto l'arrivo di una perturbazione diretta principalmente sulle regioni del Centro-Nord accompagnata anche da una massa di aria più fredda che determinerà un calo delle temperature. Piogge e temporali in Lombardia, zone di Nord-Est, Levante Ligure, ma anche sulle regioni centrali tirreniche, Sardegna nordoccidentale e nord della Campania.