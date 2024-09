Meteo, stop all’estate e caldo anomalo: arriva l’autunno e anche la prima neve

L'Italia è stata colpita da una forte ed intensa ondata di maltempo che ha fatto registrare danni e disagi. A Milano allagamenti e rallentamenti alla circolazione, mentre a Piombino una tromba d'aria ha seminato la paura. Il clima poi in queste ore è migliorato, complice l'allontanamento della perturbazione verso est, ma il maltempo torna prepotente a metà settimana. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, dall'estate all'autunno: in arrivo freddo e anche la prima neve

Gli effetti della perturbazione che ha colpito prepotentemente l'Italia si stanno attenuando anche se il clima resta instabile con il rischio di piogge e precipitazioni nelle regioni del Sud. Bel tempo stabile, invece, al Centro-Nord e in Sardegna, nella giornata di martedì 10 settembre anche se da mercoledì 11 cambia ancora tutto con il ritorno della piogge e temporali dapprima al Nord per l'arrivo della perturbazione n.4 del mese.

Non si escludono anche fenomeni temporaleschi violenti ed intensi con il rischio di criticità in diverse regioni e un brusco calo delle temperature di anche 3-6° rispetto alla media. L'aria si farà di gran lunga più fredda con la comparsa della prima neve sulle Alpi a quote di alta montagna in alcuni settori alpini.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 10 settembre 2024: clima instabile nelle prime ore del mattino con il rischio di piogge e rovesci lungo le coste dall’Abruzzo alla Puglia, ma anche al Sud, sul basso versante tirrenico e in Sicilia. Il clima in peggioramento poi anche sulle Prealpi orientali e nell’Appennino dell’Emilia Romagna, Lazio e regioni del Sud. Le temperature minime in calo così come le massime nelle regioni centro-meridionali.

Mercoledì 11 settembre 2024 è previsto un aumento della nuvolosità al Nord con il rischio di fenomeni temporaleschi intensi su Alpi, Lombardia e Nord-Est. Clima stabile al Centro-Sud con nuvolosità in aumento sull'Appennino. In calo le temperature al Nord e in lieve aumento al Centro-Sud.

Maltempo in Italia nei prossimi giorni: neve sulle Alpi

Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano la fine dell'estate e del grande caldo. Maltempo, venti di burrasca e temperature in brusco calo con il primo vero assaggio d'autunno per il passaggio di vortice ciclonico in arrivo a ridosso dell’Italia tra mercoledì 11 e giovedì 12 settembre.

Nel pomeriggio di mercoledì 11 i primi segnali con l'arrivo di una forte ed intensa perturbazione, la n.4 del mese, che investirà dapprima del regioni del Nord. Non solo, in calo le temperature con il ritorno della neve sulle Alpi anche al di sotto dei 2.000 metri e intorno ai 1.500-1.600 metri. La nuova fase di maltempo sarà accompagnata da fenomeni estremi come nubifragi, grandinate e venti forti con le temperature che crolleranno al di sotto dei 20° con valori di stampo autunnale. Clima più fresco anche al Sud e in Sicilia dove l'anomalia termica sarà sicuramente più contenuta.

Ancora incerta la tendenza meteo per il weekend del 14 e 15 settembre presenta ancora ampi margini di incertezza anche se è possibile un diffuso miglioramento con una possibile instabilità residua al Centro-Sud nella giornata di sabato 14. Come sempre vi invitiamo a segurci per ulteriori dettagli ed aggiornamenti.