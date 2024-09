Tromba d’aria a Piombino: momenti di grande paura al porto

Foto di Repertorio

La forte ondata di maltempo che ha colpito l'Italia non ha risparmiato nemmeno la Toscana. A Piombino si è registrata una violenta tromba d'aria nella zona del porto con conseguenti danni e disagi alla circolazione. La situazione.

Piombino, tromba d'aria travolge e rovescia un gabbiotto al Porto

Attimi di grande paura a Piombino nella giornata di domenica 8 settembre quando intorno alle ore 19.00 si è registrata una violenta tempesta con piogge e fortissime raffiche di vento. Improvvisamente si è formata una tromba d'aria che ha colpito la zona del porto. Un tornado si è abbattuto nella zona del morto travolgendo e rovesciando il gabbiotto a presidio dell’area Mise, la barriera presente all’ingresso della banchina Tabani del porto.

All'interno era presente una guardia della Port Security che è rimasto ferito e trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Villamarina per essere medicato. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, ma tanta è stata la paura e lo spavento quando ha visto l'arrivo della tromba d'aria.

Non solo, la furia della tromba d'aria ha poi divelto il casottino proseguendo verso la via di Porto Vecchio lasciando dietro di sé detriti e macerie. La forza del tornado ha trascinato via rami di alberi, ma ha fatto danni a tende di case e negozi. Nella zona di largo Caduto, la tromba d'aria ha perfino divelto un pezzo di tetto di un edificio oramai abbandonato. Infine si segnalano una serie di blackout nel centro di Piombino.

Maltempo Toscana, è ancora allerta meteo in regione

Intanto prosegue ancora per oggi, lunedì 9 settembre, l'allerta meteo arancione per rischio piogge e temporali in Toscana nelle zone: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.